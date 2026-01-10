Объявлены номинанты на премию продюсерской гильдии США

Гильдия продюсеров Америки объявила 9 января 2026 года список претендентов на свои награды PGA Awards. За главную кинопремию гильдии — премию имени Даррила Ф. Занука за выдающуюся работу продюсера полнометражных фильмов — борются «Бугония», «Франкенштейн», «Гамлет», «Марти Великолепный», «Битва за битву», «Сентиментальная ценность», «Грешники», «Сны поездов» и «Орудия». В категории «полнометражный анимационный фильм» представлены «Плохие парни 2», «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», «Элио», «K-Pop-охотницы на демонов» и «Зверополис 2».

В телевизионных номинациях фигурируют «Андор», «Дипломатка», «Питт», «Одна из многих», «Разделение» и «Белый лотос» (драма), «Медведь», «Хитрости», «Убийства в одном здании», «Южный парк» и «Киностудия» (комедии), «Переходный возраст», «Чудовище внутри меня», «Черное зеркало», «Черный кролик» и «Умираю, как хочу секса» (мини-сериал), «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», «Ущелье», «Джон Кэнди: Я себе нравлюсь», «На вершине горы», «Бабули» (телевизионный фильм).

37-я церемонии вручения PGA Awards состоится 28 февраля в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе.