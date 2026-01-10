Что известно о премьере фантастического боевика «Другая реальность»

Российская телевизионная премьера фильма «Другая реальность» (The Shift) состоится на ТНТ в ночь с 12 на 13 января 2026 года. Главные роли в фантастическом боевике режиссера и сценариста Брока Хисли исполнили Кристофер Поллаха, Нил Макдона, Лиз Табиш, Шон Эстин, Роуз Рид, Джон Биллинсли и другие.

© кадр из фильма «Другая реальность»

- После автокатастрофы Кевин (Полаха) оказывается в незнакомом месте, а перед собой видит человека, - сообщается в синопсисе. - Загадочный незнакомец (Макдона) представляется Благодетелем и утверждает, что умеет «сдвигать» человека из одной параллельной вселенной в другую. Усомнившемуся в его словах Кевину вскоре предоставляются неоспоримые доказательства. Осознав, что действительно оказался в альтернативной реальности, Кевин принимается искать способы вернуться в свой мир, к жене, которая оплакивает их исчезнувшего сынишку.

Мировая премьера фильма «Другая реальность» состоялась в ноябре 2023 года, в российский цифровой релиз – в августе 2024-го.