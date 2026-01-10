Лучшие сериалы 2025 года

Топ составляете вы, наши читатели.

Когда в Голливуде бастовали сценаристы, эксперты пророчили на 2025-й дефицит качественных сериалов. Они явно ошиблись, ведь за год вышло много крутых шоу. Мы смотрели драмы и экшены, удивлялись зарубежным хитам и российским, следили за завершением эпических саг вроде «Очень странных дел» и новыми шедеврами уровня «Больницы Питт». Но какой сериал был лучшим? Решать вам!

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

«Декстер: Воскрешение»

Жанр: криминал, драма

Режиссёры: Маркос Сига, Моника Реймунд

Актёры: Майкл С. Холл, Ума Турман, Джек Элкотт

Дата выхода: 11 июля 2025 года

Рейтинг: 8,6 из 10

Ближе к финалу оригинального сериала «Декстера» снимали словно ради рейтингов. Это же чувствовалось и в продолжении «Новая кровь», где хладнокровный убийца стал совестливым тихоней. Но «Воскрешение» — по-настоящему правильное возвращение мистера Моргана.

Дело даже не в занятном сюжете, где герой вступает в клуб маньяков. И не в злодеях — многочисленных и харизматичных. Причина успеха в самом герое, который наконец принимает Тёмного попутчика. Чего стоит финал, где Декстер смотрит прямо в камеру и говорит: «Я буду собой. Буду тем, кем вы хотите меня видеть». Ух, до мурашек!

«Гангстерленд»

Жанр: драма, криминал

Режиссёры: Гай Ричи, Энтони Бирн, Лоуренс Гоф

Актёры: Том Харди, Пирс Броснан, Пэдди Консидайн

Дата выхода: 30 марта 2025 года

Рейтинг: 8,2 из 10

Если в фильмах Гай Ричи всё чаще отдыхает, то его сериалы по-прежнему выстреливают. В прошлом году все смотрели «Джентльменов», в этом — «Гангстерленд».

Это криминальная драма о войне преступных группировок. Пока одни члены семьи пытаются предотвратить бойню, другие настойчиво закатывают рукава. В кадре переговоры о мире и безжалостные расправы, предательства и хитрые многоходовки, хлёсткие диалоги и до мурашек пугающие ситуации. В центре этого бардака харизматичный решала в исполнении Тома Харди. Он хочет устало завалиться на кровать и забыться, но вынужденно решает один безумный конфликт за другим.

«Больница Питт»

Жанр: драма

Режиссёры: Дэмиэн Маркано, Аманда Марсалис, Джон Камерон Актёры: Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрик Болл

Дата выхода: 9 января 2025 года

Рейтинг: 8,6 из 10

«Больница Питт» — безоговорочная вершина драмы. В сезоне 15 эпизодов, каждый – примерно час из жизни неотложки. Казалось бы, что может случиться за одну смену? А на деле эмоций в ней больше, чем в эпической саге, раскинувшейся на десятилетия. Спасения жизней и трагические смерти, воодушевление и опустошение, комичные травмы и жуткие теракты. Подано это с такими драматизмом и актёрской игрой, что всю команду хочется закидать «Эмми».

К финалу чувствуешь, будто не сериал посмотрел, а прошёл с героями огромный путь и почувствовал невыносимую тяжесть их работы. Так и получается, что время прошло, а послевкусие «Больницы Питт» всё ещё с тобой.

«Уэнсдей» (второй сезон)

Жанр: фэнтези, комедия, детектив

Режиссёры: Тим Бёртон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру

Актёры: Дженна Ортега, Хантер Духэн, Эмма Майерс

Дата выхода: 6 августа 2025 года

Рейтинг: 7,9 из 10

Если от первого сезона «Уэнсдей» толком ничего не ждали, то второй рассматривали под лупой и с опасением «Не скатился ли?» К счастью, нет. В продолжении сохранили всё, что мы полюбили три года назад, и разбавили классику уймой ярких особенностей.

Привыкли, что героиня депрессивна и саркастична? Пусть она получит характер жизнерадостной подруги. Очаровались танцем из первого сезона? Новый ещё динамичнее и креативнее. Благодаря этим находкам «Уэнсдей» продолжает веселить.

«Очень странные дела» (пятый сезон)

К финальному сезону много вопросов. Седьмой эпизод — средоточие скуки, персонажи вроде Лукаса как будто не нужны, а подготовка к веселью занимает кратно больше времени, чем само веселье.

Однако фанатов, которые смотрят «Очень странные дела» с 2016-го, эта ерунда вряд ли смущает. Они давно любят героев и рады завершению их арок, получают ответы на любые вопросы об Изнанке, наслаждаются эпическими сценами, где Макс снова бежит под Кейт Буш. Если вы среди поклонников, наверняка высоко оценили последний сезон.

«Переходный возраст»

Жанр: драма, триллер

Режиссёр: Фил Барантини

Актёры: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс

Дата выхода: 13 марта 2025 года

Рейтинг: 7,4 из 10

«Переходный возраст» хвалили за многое. За часовые эпизоды, снятые одним кадром и без замаскированных склеек. Или за отменную актёрскую игру, где убедительны все — от маститого Стивена Грэма до юного Оуэна Купера.

Но главное достоинство – в вопросе, терзавшем команду: почему люди, выросшие в комфорте, совершают кошмарные поступки? Конкретных ответов нет, однако в каждом эпизоде раскрыта новая боль. Тут и школьная травля, опирающаяся на безразличие учителей. И разница поколений, из-за которой родители могут и не понять, что ребёнок в беде. Как это остановить? Да никак. Всё, что ты можешь — не терять контакт с ребёнком и надеяться, что поможешь в нужный момент. Звучит просто, зато подана идея так, что родители в финале разрыдаются.

«Аутсорс»

После фразы «Сериал из России» обычно представляют тлен, мрак и безысходность. «Аутсорс» именно такой, но это не минус. Потому что сюжет, персонажи с их извращёнными принципами и сама эпоха нищеты и разрухи пугают сильнее любого монстра.

«Аутсорс» — это безостановочное погружение во тьму, гибель надежды и место, где нет ни одного хорошего человека. Следить за таким сложно, но интересно.

Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

«Игра в кальмара» (третий сезон)

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Хван Дон-хёк

Актёры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су

Дата выхода: 27 июня 2025 года

Рейтинг: 7,7 из 10

Наверное, «Игру в кальмара» стоило завершить на первом сезоне, но золотыми антилопами в наши дни не разбрасываются. В результате испытания в продолжении развлекают через раз, приключения полицейских прожигают время и никуда не приводят, а манифесты против капитализма уже приелись.

Впрочем, ужасным сезон не назвать. Там и запоминающиеся моменты были, и задел на развитие франшизы заинтриговал.

«Разделение» (второй сезон)

Жанр: фантастика, триллер, драма

Режиссёры: Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц

Актёры: Адам Скотт, Бритт Лауэр, Зак Черри

Дата выхода: 17 января 2025 года

Рейтинг: 8,1 из 10

Второму сезону «Разделения» хватило одного эпизода, чтобы снова очаровать. Снятый одним кадром бег по запутанным коридорам, попытки корпорации замять скандал, воссоединение с любимыми героями — это круто.

Сериал и дальше удивлял, раскрывал тайны, подменивал персонажей. При этом состоял из идеально написанных и сыгранных диалогов. Вспомните хотя бы ругань уравновешенного Милчека в сторону начальства. Ради такого «Разделение» стоило смотреть!

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Из многих»

Жанр: фантастика, драма

Режиссёр: Винс Гиллиган

Актёры: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга

Дата выхода: 7 ноября 2025 года

Рейтинг: 7,6 из 10

От Винса Гиллигана ждали криминальной саги, а получился самый нестандартный сериал года. Поначалу «Из многих» напоминает привычный сериал о заражении и апокалипсисе. Однако конец человечества здесь удивительный, ведь заражённые счастливы, желают добра и даже комара не обидят. Вот только у безмятежного единства есть цена: абсолютная потеря индивидуальности.

На таком фундаменте Гиллиган строит метафору о выборе между личным счастьем и общечеловеческим. А заодно рассказывает неторопливую, но до жути интересную историю с интригами, моральными дилеммами и великой актёрской игрой.

«Миротворца» полюбили за чёрный юмор, кровищу, безумие и вообще необычный взгляд на супергероику. Во втором сезоне этого добра стало даже больше. Альтернативная реальность, которой правят крошечные кровожадные чудики? Неожиданная эротика на грани? Битва одного Джона Сины с другим? Это ещё не самые поехавшие эпизоды. Главное, «Миротворец» остался смешным, брутальным и очаровательным.

«Камбэк»

Жанр: драма, триллер

Режиссёр: Динар Гарипов

Актёры: Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская

Дата выхода: 4 октября 2025 года

Рейтинг: 8,1 из 10

От российских сериалов о 90-х многие устали, зато нулевые народ вспоминает с удовольствием. «Последний герой», где ведущим был Сергей Бодров. «Весна» от «Дельфина» на каждой радиоволне. Доллар, подорожавший до безумных 30 рублей.

Все эти ностальгические вещи есть в «Камбэке». А ещё там приятная история о школьниках, впутавшихся в неприятности. Лучшая роль в карьере Александра Петрова. Немного меланхоличный, но притягательный визуал. Этого достаточно, чтобы «Камбэк» стал большим хитом.

«Андор» (второй сезон)

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Режиссёры: Тоби Хэйнс, Ариел Кляйман, Бенджамин Карон.

Актёры: Диего Луна, Дениз Гоф, Стеллан Скарсгард

Дата выхода: 22 апреля 2025 года

Рейтинг: 8,2 из 10

К 2025 году Disney выпустила столько условных «Аколитов», что вера в «Звёздные войны» пропала. Потому что фильмы и сериалы слишком опирались на мнения фокус-групп. Потому что они должны были никого не задеть и угодить во все тренды. В эту эпоху стерильного творчества вышел «Андор». Сериал, снятый человеком с авторским видением и стремлением делать хорошо.

Что получилось в итоге? Шоу с выдающимся чувством стиля. Что бы ни происходило в кадре — будь то меланхоличный танец Мон Мотмы, столкновения Дедры с корпоративной машиной или мучительные решения Кассиана — всё завораживает. Так «Андор» стал не очередными «Звёздными войнами» от Disney, а большим искусством.

«Киностудия»

Жанр: комедия

Режиссёры: Эван Голдберг, Сет Роген Актёры: Сет Роген, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхолц

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадл

Рейтинг: 8,1 из 10

Бесподобный Сет Роген в 2025-м выпустил «Киностудию», уморительную комедию и добрую шутку в адрес Голливуда. В течение сезона Роген посмеялся надо всем. Над маркетологами, которые ради расового разнообразия пересобирают каст. Над гениальными творцами, что упиваются собственным величием и снимают откровенную дичь. Над самой попыткой снимать великое кино, которая гибнет под натиском эффективных менеджеров. Всё это с бесчисленными камео: в кадр иронично заглянули Мартин Скорсезе, Крис Хэмсворт, Рон Ховард, Зои Кравиц и десятки других звёзд.

Важно, что снята «Киностудия» идеально. Чего стоит второй эпизод о лонгшоте в выдуманном фильме с массой курьёзов, от которых к финалу от смеха живот болит.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Жанр: ужасы

Режиссёры: Андрес Мускетти, Эндрю Бернштейн, Эммануэль Осей-Куфур младший А

ктёры: Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Стефен Райдер

Дата выхода: 26 октября 2025 года

Рейтинг: 7,5 из 10

«Добро пожаловать в Дерри» — первоклассный хоррор, который уважает первоисточник и здорово развлекает. Зритель узнает предысторию Пеннивайза, погрузится в сюрреалистические кошмары, увидит растерзанные тела и сойдёт с ума от игры Билла Скарсгарда. Каждый его диалог — омерзительный и при этом притягательный ужас.

Ещё важнее, что история часто удивляет. Вы вряд ли назовёте много сериалов, где на постерах первого и второго эпизодов новые лица. Почему? Кто знает, тот знает.

«Мебельная компания»

Жанр: комедия

Режиссёры: Эндрю ДеЯнг, Аарон Шимберг

Актёры: Тим Робинсон, Сулейма Гевара, Айлин Нунан

Дата выхода: 12 октября 2025 года

Рейтинг: 7,1 из 10

Когда ежемесячно выходит уйма самых разных сериалов, особенно ценишь оригинальность. В плане свежести «Мебельная компания» — фаворит года. Потому что это параноидальная комедия, которая начинается с неловкого падения на важной презентации и перерастает в безумие, масштабные заговоры, опасные драки и рушащуюся жизнь.

Эпизод за эпизодом шоу становится всё страннее, но при этом сохраняет логичность и целостность. Здесь даже въедливый трек из первых серий может выстрелить в финале, а махинации дикие, но будто из реальности.

Поначалу «Рай» притворяется политическим триллером, где кто-то убивает президента США и запускает расследование. Однако уже в финале стартового эпизода всё резко меняется. Оказывается, мы смотрим новые «Остаться в живых» с тайнами, флешбэками и даже таинственными цифрами, которые значат нечто важное.

Сериал отменно интригует и временами выдаёт настолько мощные эпизоды, что их можно номинировать на «Эмми». Как минимум арка о начале катастрофы и суете в Белом доме — концентрированное величие.

«Этернавт»

Жанр: фантастика, боевик, драма

Режиссёр: Бруно Стагнаро

Актёры: Рикардо Дарин, Карла Петерсон, Сесар Тронкосо

Дата выхода: 30 апреля 2025 года

Рейтинг: 6,6 из 10

В «Этернавте» занятная, но не оригинальная завязка. Люди спокойно живут, и тут внезапно с неба валится необычный снег. Если прикоснёшься к нему — умрёшь. Однако дальше один сюжетный поворот валится за другим. Оказывается, убийственный снег — начало бед, а цивилизация рухнула не случайно.

Так «Этернавт» эпизод за эпизодом становится всё лучше. Персонажи поначалу утомляют, а затем круто раскрываются. Конец света кажется штампованным, а чуть позже удивляет. Вроде ничего невероятного, но оторваться трудно.