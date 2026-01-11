Сборы «Чебурашки 2» почти достигли пять млрд рублей

Финал праздников — повод посмотреть итоги российских фильмов. Первая тройка лидеров осталась та же. Но детали впечатляют.

Лидирует "Чебурашка 2" (реж. Дмитрий Дьяченко). Общие сборы на 11 января 4 792 220 262 руб. Его посмотрели за праздники 8 950 547 человек.

Вторым номером идет "Простоквашино" (реж. Сарик Андреасян). Общие сборы — 2 017 123 460 руб. Посмотрели фильм 3 953 692 человек.

Бронзовый призер новогоднего проката — "Буратино" (реж. Игорь Волошин). Общие сборы на 11 января — 1 998 885 685 руб. В кинотеатрах его посмотрели 3 721 761 человек.