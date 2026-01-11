Автор «Атаки титанов» оценил свой талант

Автор оригинальной манги «Атака титанов» Хадзимэ Исаяма считает, что ему больше не удастся создать вселенную похожего уровня.

«Когда я пытаюсь что-то написать, в итоге это становится похоже на переработанную идею, которую я уже использовал в "Атаке титанов". Это похоже на то, как будто я уже выжат до последней капли».

После «Атаки титанов» Исаяма в основном работал только над расширением вселенной и коллаборациями (например, «Атака Мстителей» вместе с Marvel). В 2025 году, спустя 10 лет паузы, мангака представил ваншот «Теория злых людей и ИИ», который не снискал большой популярности в сообществе.