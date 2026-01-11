Фильм «Буратино» заработал более двух млрд рублей в прокате

Спустя 10 дней после начала проката в кинотеатрах экранизация сказки «Буратино» заработала более 2 млрд рублей.

© Чемпионат.com

«Буратино» представляет собой новую экранизацию знаменитой сказки по мотивам книги Алексея Толстого. Фильм рассказывает о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

«Буратино» идёт вровень с другим семейным фильмом: 11 января такого же результата достиг «Простоквашино». При этом оба отстают от «Чебурашки 2», который собрал почти 5 млрд рублей.