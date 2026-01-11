Опубликован трейлер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

Японская студия TOHO представила финальный трейлер перед выходом второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Премьера продолжения состоится уже 16 января.

Проект продолжит историю эльфийской волшебницы Фрирен, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Первый сезон стартовал осенью 2023 года и завершился весной 2024-го. Японское шоу лидирует в топе лучших аниме в истории на сайте My Anime List, опережая «Стального алхимика» и «Врата Штейна».