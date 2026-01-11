Насколько оказались доходными новогодние праздники для кинотеатров

Праздничные сборы кинотеатров в 2026 году на 3 млрд обогнали прошлогодние показатели.

Новый год для кинотеатров в России начался сразу с трех фильмов-«миллиардеров». Причем успешные киносказки, по предварительным подсчетам, смогли заработать в прокате около 9 млрд рублей, что на 3 млрд больше, чем в новогодние праздники 2025 года.

Прошлогодние зимние каникулы тоже ознаменовались сразу тремя фильмами-«миллиардерами», однако один из них вышел в прокат в конце 2024 года. При этом новогодние праздники 2025-го оказались на день короче, чем в этом году.

Праздничный прокат-2026

Общие сборы фильмов-«миллиардеров» 2026 года, по предварительным подсчетам, составляют примерно 9 млрд рублей. Так, согласно информации Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы лидера нового года «Чебурашки-2» превысили 4,9 млрд рублей. В свою очередь кассы «Простоквашино» и «Буратино» преодолели отметку в 2 млрд рублей.

При этом зрители жалуются на «конские» цены за билеты на праздничные кинопремьеры. Так, издание «MSK1.RU» передавало, что стоимость билетов на вечерние сеансы на «Чебурашку-2», «Буратино» и «Простоквашино» в Москве начинается от 1 тысячи 210 рублей. Более того, сообщалось, что некоторые кинотеатры предлагают билеты и по 8 тысяч рублей.

Между тем, глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН говорил, что в новогодние праздники в январе 2026 года кинотеатры смогут установить рекорд и собрать около 11 млрд рублей.

«Рекорд в деньгах 100% будет. В этот раз, наверное, будет в районе 11 млрд рублей. Думаю, зрителей в кинотеатрах будет больше, чем в 2024-2025 годах. Уровня 2019 года пока достигнуть сложно, но в деньгах 100% будет рекорд», — предположил он ранее.

В свою очередь президент сети «Каро» Ольга Зинякова в беседе с изданием «Ъ-Review» в декабре прошлого года заявила, что за новогодние каникулы 2026-го кассовые сборы в России могут составить примерно 8 млрд рублей, а количество проданных билетов — порядка 17 млн. Согласно прогнозу сети, рост на праздники в этом году по сравнению с 2025-м должен был составить 29% в деньгах и 32% по количеству проданных билетов.

Однако нынешние новогодние праздники оказались длиннее, чем в прошлом году. Так, сейчас они длятся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026-го (12 дней), а в 2025-м они прошли с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го (11 дней). К тому же главные «миллиардеры» прошлогодних зимних каникул вышли на большие экраны 1 января 2025-го, поэтому на праздничные сборы у них было лишь восемь дней против 11 у новых «миллиардеров» 2026-го.

Старый новый год

По итогам новогодних праздников 2025 года фильмы-«миллиардеры» смогли подарить российским кинотеатрам, по подсчетам ЕАИС, свыше 6 млрд рублей. Издание «Газета.ru» писало, что большая часть прибыли (43%) от фильмов в прокате в период с 1 по 8 января прошлого года пришлась на проект «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

В прошлые новогодние праздники киносказка Игоря Волошина заработала 2,6 млрд руб. На втором месте оказалась лента Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь» со сборами 1,9 млрд рублей (32% от кассы за период).

Новогодние праздники 2025-го для российских кинотеатров тоже запомнились тремя фильмами-«миллиардерами». Основная часть из них также оказалось сказочной. Однако один из фильмов вышел в прокат не в 2025-м, а в декабре 2024-го, и отметку по сборам в 1 млрд рублей побил лишь на зимних каникулах 2025-го. Речь идет о «Елках-11» с Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым и Бураком Озчивитом в ролях.

Итоговые сборы «Волшебника», по подсчетам ЕАИС, превысили 3,3 млрд рублей, «Финиста» — 2,7 млрд рублей, одиннадцатых «Елок» — 1,2 млрд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

СМИ писали, что средняя цена билета в кино в новогодние праздники 2025-го достигла около 479,3 рублей. При этом в Москве в прошлые зимние каникулы в среднем билет в кинотеатр обходился в 721 рубль.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН отметил, что обилие в 2025 году российских фильмов-«миллиардеров» не является прорывом, а выпуск их так называемым «паровозом» — это ошибка.