Появилось расписание выхода второго сезона аниме «Адский рай»

11 января состоялась премьера второго сезона аниме «Адский рай». Анимационный сериал продолжит историю Габимару и его товарищей, которые пытаются найти эликсир вечной жизни на мистическом острове.

Во второй сезон войдёт 13 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговых сервисах Сrunchyrol и Netflix. Премьера финальной серии состоится 29 марта.

Расписание выхода второго сезона аниме «Адский рай»

1-я серия — 11 января

2-я серия — 18 января

3-я серия — 25 января

4-я серия — 1 февраля

5-я серия — 8 февраля

6-я серия — 15 февраля

7-я серия — 22 февраля

8-я серия — 1 марта

9-я серия — 8 марта

10-я серия — 15 марта

11-я серия — 22 марта

12-я серия — 29 марта