Появилось расписание выхода второго сезона аниме «Адский рай»

Расписание выхода второго сезона аниме «Адский рай»
11 января состоялась премьера второго сезона аниме «Адский рай». Анимационный сериал продолжит историю Габимару и его товарищей, которые пытаются найти эликсир вечной жизни на мистическом острове.
Во второй сезон войдёт 13 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговых сервисах Сrunchyrol и Netflix. Премьера финальной серии состоится 29 марта.
1-я серия — 11 января
2-я серия — 18 января
3-я серия — 25 января
4-я серия — 1 февраля
5-я серия — 8 февраля
6-я серия — 15 февраля
7-я серия — 22 февраля
8-я серия — 1 марта
9-я серия — 8 марта
10-я серия — 15 марта
11-я серия — 22 марта
12-я серия — 29 марта