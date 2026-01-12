Какие сказки, страшилки и фэнтези ждут кинозрителей в 2026 году

Год начался, как теперь повелось, обильными киносказками. Среди них - новая версия "Буратино" режиссера Игоря Волошина с Александром Яценко в роли Папы Карло и Федором Бондарчуком в роли Карабаса-Барабаса и сиквел "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко с Еленой Яковлевой и Сергеем Гармашем. Обе картины бьют рекорды по сборам.

Зарубежное кино в новогодье приветствовало нас залпом ужастиков. Это сиквел леденящего душу "Джестера" Колина Кравчука и "черная комедия" Стивена Ламорта "Гринч. Ужасающий Новый год".

Что-нибудь повеселее? Поищем среди российских кинопроектов 2026 года. Владимир Котт выпустит сразу две комедии. Первая выйдет в феврале: это "Человек, который смеется", но не по роману Гюго. Смеяться будет обычно неулыбчивый Евгений Цыганов. Он - в роли популярного киноактера, на съемках боевика получившего травму с непредсказуемыми последствиями: все эмоции от печали до ярости он теперь выражает только смехом и создавать сложные образы уже не может, съемки под угрозой. В роли богатого и потому сурового продюсера снимался Сергей Гармаш. А осенью на экраны страны должен вырулить "Дедмобиль" того же Владимира Котта. Там Юрий Стоянов играет опытного водителя, который рискнет сесть за руль новейшей модели автомобиля с ИИ- последствия непредсказуемы.

Экранизации литературной классики представлены более чем прихотливой версией повести Лескова "Левша". Мастера на все руки, зачем-то подковавшего резвую заграничную блоху, играет Юрий Колокольников. Сюжет переделан в шпионскую историю, где много драк и спецэффектов. При дворе императора Александра III разразилось ЧП: наводнившие царские покои механические блохи оказались иноземной прослушкой. Чтобы их обезвредить, ищут умельцев и находят Левшу в запое. Дальнейшие события - дело фантазии сценаристов Ильи Куликова, Валерии Подорожновой и режиссера Владимира Беседина.

И наконец, куда ж без сказок! В августе нас посетит "Последний богатырь. Колобок". Создатели позиционируют новинку как спин-офф франшизы "Последний богатырь". Колобок из Белогорья решил расстаться с нелепой своей судьбиной, когда каждый встречный норовит его съесть. И подружился с пекарем Тихоном - им и предстоят удивительные приключения.

Ну а следующий Новый год мы встретим с "Хоттабычем", джинном из лампы, которого изобразит Федор Бондарчук. Снимаются также Анна и Надежда Михалковы, действие - на фоне видов Марокко и Москвы.

Впору подумать, что только наше кино переживает кризис творческих идей и живет повторениями пройденного. Но примерно те же проблемы у кино мирового. Там наступивший год тоже готовит бездну ремейков, попыток удержать на плаву истощенные франшизы и позаимствовать сюжеты в видеоиграх.

Так, грядет возвращение в "Сайлент Хилл". Сюжет заимствован в серии игровых "ужастиков выживания", продаваемых десятками миллионов копий. Герой серии Джеймс Сандерленд получает письмо от усопшей супруги, где она зовет его в тихий курортный городок Сайлент Хилл. Понятно, что героя ждут сюрпризы, постоянно ставящие его на грань выживания. За эту роль актер Люк Робертс был номинирован на премию BAFTA. Выход фильма назначен на середину января.

Среди ожидаемых картин по видеоиграм - "Супер Марио: Галактическое кино", анимационное продолжение фильма "Братья Супер Марио в кино" 2023 года. Релиз запланирован на апрель. А в мае серию переделанных для кино видеоигр продолжит "Мортал Комбат - 2", сиквел фильма 2021 года. Обещают масштабные экшн-сцены.

Не молчат легенды мировой режиссуры. Так, в июне ждут новинку от Стивена Спилберга - фантастический фильм "День разоблачения". Подробности, как всегда, держатся в тайне, но известно, что в нем снимались Эмили Блант и самый востребованный актер года Джош О Коннор и в сюжете фигурирует населенный агрессивной живностью НЛО.

В июле выйдет новая эпопея от Кристофера Нолана - "Одиссея", сверкающая россыпью звездных имен, беспрецедентным для Нолана бюджетом в 250 миллионов и обещающая войти в топ самых кассовых фильмов года. В роли Одиссея - Мэтт Дэймон, его сына Телемаха - Том Холланд, снимались Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея... Снято в технологии IMAX на 70-мм пленке.

После успеха "Барби" Грета Гервиг взялась за фантазийные повести Клайва С. Льюиса "Хроники Нарнии". Первая часть "Племянник волшебника" должна выйти в ноябре. Эта повесть вошла в пятую по счету книгу, но представляет предысторию Нарнии. А фильмы покажут ее историю в хронологической последовательности.

Мировой репертуар изобилует старыми сюжетами, пересказанными на новый лад и получившими продолжение. В апреле вернется на экраны "Мумия" - уже в четвертой версии. Пишут, что к своим ролям вернутся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс. Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант снова соберутся вместе, чтобы разыграть новую главу комедии "Дьявол носит Прада". В июле новыми приключениями удивит "Человек-паук" . В главной роли - Том Холланд.

С легкой руки Гильермо дель Торо фигура Франкенштейна снова востребована. Поэтому в своем фильме "Невеста" Мэгги Джилленхол решила даровать Монстру подругу жизни, для чего умельцы оживляют тело усопшей девушки. В роли Монстра - Кристиан Бэйл, его невесту играет Джесси Бакли, премьера - в марте.

Шедевры литературы представлены в мировом прокате "Грозовым перевалом" Эмили Бронте в интерпретации Эмиральд Феннел. С учетом неоднозначной репутации режиссера, для ревнителей классики могут быть неожиданности. В главных ролях - Джейкоб Элорди и Марго Робби. На экраны выйдет в феврале.

Между тем

Первая тройка лидеров нашего проката сложилась. Лидирует "Чебурашка 2" (реж. Дмитрий Дьяченко). Общие сборы на 11 января 4 792 220 262 руб. Его посмотрели за праздники 8 950 547 человек. Вторым номером идет "Простоквашино" (реж. Сарик Андреасян). Общие сборы - 2 017 123 460 руб. Посмотрели фильм 3 953 692 человека. Бронзовый призер новогоднего проката - "Буратино" (реж. Игорь Волошин). Общие сборы на 11 января - 1 998 885 685 руб. В кинотеатрах его посмотрели 3 721 761 человек.