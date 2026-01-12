В кинопарке «Москино» создали натурную площадку для фильма «Щекотун»

В 2026 году в кинопарке «Москино» открывается новая натурная площадка «Разрушенный заброшенный замок», созданная для съемок фильма «Щекотун» режиссера Сергея Февралева. Она стала 35-й по счету натурной площадкой в кинопарке. Там уже есть такие, на которых можно снимать сказочные фильмы и сериалы, например «Провинциальные города Европы», «Витебский вокзал», «Соборная площадь», «Города Ближнего Востока и Средней Азии», «Палаты князя Андрея», «Глухая деревня», «Театр Гонзаги», «Дом Деда Мороза» и другие. «Культура Москвы» рассказывает, что скрывается за грандиозными декорациями, когда сюда можно будет попасть и как реализовалась задумка режиссера нового фильма.

Всё по-настоящему

Территория новой площадки — более 600 квадратных метров, а самая высокая постройка — руинированный готический замок, заросший вьюнами, деревьями и травами, — достигает 16 метров. Также здесь выстроили дозорную башню, фрагмент крепостной стены, въездные ворота и базилику. Вокруг замка — лес с несколькими прудами. Атмосфера Средневековья как она есть: здесь сделали все, чтобы декорации были максимально реалистичными.

Фильм «Щекотун» выйдет на экраны в 2026 году и станет дебютом режиссера, сценариста и художника-постановщика Сергея Февралева. Главные роли в картине исполнят Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова и Елисей Чучилин. В основе сюжета — одноименная пьеса Сергея Февралева о детях, в жизни которых есть место героизму, чудесам и смелости.

Главный художник кинопарка о результате

Сергей Февралев также главный художник кинопарка «Москино». По его словам, создание подобной грандиозной площадки для фильма, режиссером и автором сценария которого стал он сам, не сильно отличается от другой его работы в кинопарке.

«Дело в том, что есть основа сценария и есть некие мизансценические задачи и задачи по движению камеры, которые перед тобой стоят. С расчетом под образ, под некую атмосферу и решения, благодаря которым удобно было бы снимать, ты как художник всегда делаешь любую декорацию. Эта строилась ровно по тем же правилам и канонам, по которым мы построили декорацию для фильма “Лилия”. Здесь просто другая историческая эпоха», — отмечает он.

У каждого художника свой подход. Сергей Февралев так определяет собственный: «Мечтай на 1000 процентов, тогда получится хотя бы 100. В данном контексте, в декорации, получилось на 100 процентов».

Любая стройка не обходится без сюрпризов и форс-мажоров. В данном случае все шло относительно благополучно, кроме одного — погоды. Стройка масштабная, сроки фиксированные, графики у артистов утверждены, переносы невозможны, а погода устанавливала свои правила.

«И спешили, несмотря на дожди и очень сложные погодные условия. Основной была задача — как во время дождя строить, мазать, фактурить и расписывать», — вспоминает Сергей Февралев.

Но строительная команда, которая делала декорацию, сработала великолепно и не только не подвела съемочную команду, но и, наоборот, выручила ее.

А что дальше?

Глядя на новую площадку, задаешься вопросами: какая жизнь ждет эти гигантские декорации натурной площадки «Разрушенный заброшенный замок» после съемок «Щекотуна»? будет ли здесь сниматься еще что-то в обозримом будущем?

Сергей Февралев пояснил, что декорация располагается в небольшом лесу на берегу нескольких озер. Самим расположением ей уже предписано стать центром небольшого тихого уголка парка, превратиться в арт-объект, который будет радовать гостей, прогуливающихся по лесу.

«А вообще, продумываем сейчас сделать там пространство в стилистике романтических руинированных, заброшенных парков», — говорит художник.

Нечто подобное практиковали в садово-парковой культуре в середине XVIII века во времена романтизма: сад создавали с нуля, при этом делали все так, чтобы создавалось ощущение забытых и заброшенных троп, деревья выглядели дикорастущими, а вокруг были бы старинные руины. У подобного замысла есть шансы найти воплощение в кинопарке.

А пока съемки окончены, площадка ждет весны, когда ее дополнительно укрепят, доведут до состояния многоразового использования, создадут вокруг замка соответствующий пейзаж. Не исключено, что к площадке обратится еще немало кинематографистов. Уединенное расположение и извилистая подъездная дорога делают ее идеальным местом для создания проектов в жанре фэнтези и исторических лент об эпохе Средневековья.

Летом площадка будет открыта для посетителей кинопарка и точно сделает отдых гостей запоминающимся.