Названы имена триумфаторов «Золотого глобуса»-2026

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус» — 2026. Оглашение победителей во второй после «Оскара» американской кинопремии состоялось в ночь 11 января 2026 года.

Триумфатором церемонии стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Лента от режиссёра «Нефти» получила сразу четыре награды, включая статуэтку за Лучший фильм. Среди сериалов доминирует «Переходный возраст» — драма от Netflix также получила четыре награды.

Лауреаты премии «Золотой глобус» — 2026

  • Лучший фильм (драма) - «Гамнет»
  • Лучший фильм (мюзикл/комедия) — «Битва за битвой»
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Секретный агент» (Бразилия)
  • Лучший сериал (драма) — «Больница Питт»
  • Лучший сериал (мюзикл/комедия) — «Киностудия»
  • Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»
  • Лучший сценарий в фильме — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Лучший мультфильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • Лучший актёр (драма) — Вагнер Моура («Секретный агент»)
  • Лучший актёр второго плана в фильме — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
  • Лучший актёр (мюзикл или комедия) — Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Лучшая актриса в фильме (драма) — Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Лучшая актриса второго плана в фильме — Тияна Тейлор («Битва за битвой»)
  • Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия) — Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
  • Лучший актёр в драматическом сериале — Ноа Уайли («Больница Питт»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн («Одна из многих»)
  • Лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Лучший саундтрек в фильме — Людвиг Горанссон («Грешники»)
  • Лучшая песня — Golden («Кейпоп-охотницы на демонов»)
  • «Кинематографические достижения и кассовые сборы» — «Грешники».