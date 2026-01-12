Netflix выпустил большой фильм о создании финала «Очень странных дел»

12 января на Netflix состоялась премьера документального фильма под названием One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5. Проект уже доступен для просмотра на стриминге с русскими субтитрами — хронометраж ленты составляет 2 часа.

Фильм рассказывает о многолетнем производственном процессе заключительного сезона, демонстрирует эксклюзивные кадры со съёмочной площадки и интервью с актёрами и съёмочной группой. Авторы сфокусировались в том числе на большом финале сериала — создатели показали первую читку сценария актёрами, закулисный контент и другие ранее неопубликованные моменты из шоу.

Пятый сезон «Очень странных дел» стал финальным для популярного шоу. Премьера заключительного эпизода состоялась 1 января. Сериал выходил на Netflix с 2016 года и оказался одним из самых успешных проектов в истории сервиса.