Стало известно расписание выхода мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен-2»

Расписание выхода второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

Уже 16 января состоится премьера второго сезона мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен». Он продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Во второй сезон аниме войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 20 марта.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 16 января
  • 2-я серия 23 января
  • 3-я серия 30 января
  • 4-я серия 6 февраля
  • 5-я серия 13 февраля
  • 6-я серия 20 февраля
  • 7-я серия 27 февраля
  • 8-я серия 6 марта
  • 9-я серия 13 марта
  • 10-я серия 20 марта