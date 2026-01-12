Стало известно расписание выхода мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен-2»

Уже 16 января состоится премьера второго сезона мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен». Он продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Во второй сезон аниме войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 20 марта.

Расписание выхода второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

Эпизод Дата выхода