Стало известно расписание выхода мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен-2»

Расписание выхода второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Уже 16 января состоится премьера второго сезона мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен». Он продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.
Во второй сезон аниме войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 20 марта.
Расписание выхода второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 16 января
- 2-я серия 23 января
- 3-я серия 30 января
- 4-я серия 6 февраля
- 5-я серия 13 февраля
- 6-я серия 20 февраля
- 7-я серия 27 февраля
- 8-я серия 6 марта
- 9-я серия 13 марта
- 10-я серия 20 марта