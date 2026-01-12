Объявлено расписание выхода сериала «Вечерняя школа»

12 января состоялась премьера сериала «Вечерняя школа». Сюжет расскажет о вечерней школе для взрослых, в которой начинается учебный год. Грызть гранит науки отправляются полицейский, водитель автобуса, продавец, бывшая участница конкурсов красоты, экс-заключённый, пенсионерка, мигрант и подростки.

В первый сезон войдёт 16 эпизодов. Они будут выходить до конца января на телеканале СТС и «Кинопоиске».

Расписание выхода сериала «Вечерняя школа»

Эпизод Дата выхода