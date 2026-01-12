Объявлено расписание выхода сериала «Вечерняя школа»

Расписание выхода сериала «Вечерняя школа»
12 января состоялась премьера сериала «Вечерняя школа». Сюжет расскажет о вечерней школе для взрослых, в которой начинается учебный год. Грызть гранит науки отправляются полицейский, водитель автобуса, продавец, бывшая участница конкурсов красоты, экс-заключённый, пенсионерка, мигрант и подростки.
В первый сезон войдёт 16 эпизодов. Они будут выходить до конца января на телеканале СТС и «Кинопоиске».
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 12 января
- 2-я серия 12 января
- 3-я серия 13 января
- 4-я серия 13 января
- 5-я серия 14 января
- 6-я серия 14 января
- 7-я серия 15 января
- 8-я серия 15 января
- 9-я серия 19 января
- 10-я серия 19 января
- 11-я серия 20 января
- 12-я серия 20 января
- 13-я серия 21 января
- 14-я серия 21 января
- 15-я серия 22 января
- 16-я серия 22 января