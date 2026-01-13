Как могли бы выглядеть герои франшизы «Холодное сердце»

Анимационные фильмы «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» давно стали неотъемлемой частью зимних киномарафонов для многих любителей анимации и мультипликации. Герои этих лент любимы многими взрослыми и детьми по всему миру, и это вполне заслуженно! Предлагаем подсмотреть за созданием ставших легендарными персонажей на концепт-артах художников студии Disney вместе с Тлум.Ру.

© кадр из мультфильма «Холодное сердце»

Изначально Эльза не должна была стать положительным персонажем — более подробно мы писали об этом в своей статье. Волшебница задумывалась самой настоящей Снежной Королевой, холодной и злой антагонисткой, противопоставлением Анне. Как же хорошо, что в итоге девочки претерпели изменения и дошли до зрителей такими, какими мы их знаем и любим!

Но есть в мире «Холодного сердца» персонаж, который почти не менялся с момента задумки. Это — принц Ханс Вестергорд, коварный юноша, жаждавший стать королём Эренделла. На первых набросках он выглядел более зловещим, и, кажется, зрителям было бы легко угадать в нём негодяя, если бы внешность юноши осталась без изменений.

Другой юноша — Кристофф Бьоргман — уже на первых концепт-артах и внешностью, и характером походил на итоговый вариант. А вот его верный спутник — северный олень Свен — на начальных набросках выглядел немного старше и глупее, чем предстал в своем конечном облике.

Своей семьёй Кристофф считает троллей, и не зря: они с детства воспитывали юношу и наполнили его жизнь безусловной любовью и своей, пусть специфической, но искренней заботой. На концепт-арте мы можем разглядеть Булду, приёмную мать Кристоффа. Весь её образ сразу передаёт характер персонажа: громкий, яркий и взбалмошный.

Конечно же, нельзя оставить без внимания Олафа. Этот улыбчивый снеговичок всегда поддержит, расскажет шутку, обнимет и заставит улыбнуться даже в самый грустный момент. А ещё с готовностью пожертвует собой во благо друзей. Нам он кажется очаровательным, а на концепт-арте можно проследить путь его преображения до образа, запомнившегося зрителям.

© tlum.ru

В мультфильме «Холодное сердце 2» у Эльзы появился необычный и очень неожиданный спутник — саламандра Бруни, дух огня, привлечённый магией королевы Эренделла и полюбивший, вопреки своей природе, игры со снежинками.

Ещё одним новым героем франшизы стал Нокк — водный дух в облике коня, также ставший верным другом волшебницы холода. Художники провели невероятную работу, чтобы создать этот образ, сочетающий в себе силу, гордость и легкость.

Надеемся, концепт-арты, представленные выше, были вам интересны. Чтобы увидеть другие творческие подборки, посвящённые мультфильмам, переходите в наш специальный раздел.