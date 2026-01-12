«Джон Уик: Под Высоким столом»: что известно о сериале

После четвертой части боевика «Джон Уик», которая вышла на экраны в 2023 году, фанаты культовой франшизы о наемнике по прозвищу Баба Яга ждут сериала-продолжения «Джон Уик: Под Высоким столом». Некоторые предполагают, что премьера состоится уже в следующем 2026 году, однако создатели пока не анонсировали точную дату. «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте, когда он может выйти, о чем в нем расскажут.

Главное о сериале

Оригинальное название: John Wick: Under the High Table

Страна: США

Жанр: боевик

Производство: Lionsgate Television, 87Eleven Entertainment, Thunder Road

Режиссер: Чад Стахелски Сценарий: Роберт Ливайн

Продюсеры: Киану Ривз, Чад Стахелски

Дата премьеры: неизвестно

Последний фильм во вселенной «Джона Уика» вышел в 2023 году. В его финале главный герой, наемник по прозвищу Баба Яга — собственно, сам Джон Уик (Киану Ривз), — предположительно, погиб. События сериала продолжат сюжет фильма, однако на данный момент неизвестно, появится ли в проекте Киану Ривз.

Дата выхода

О том, что «Джон Уик» получит продолжение в формате сериала, официально объявили еще летом 2024 года, спустя год после премьеры четвертой части франшизы. Уже тогда создатели анонсировали название сериала — «Джон Уик: Под Высоким столом».

Дата выхода сериала пока неизвестна, однако некоторые СМИ ожидают, что проект получит релиз в 2026 году

Создатели пока не анонсировали дату премьеры. Нет в сети ни трейлера, ни количества эпизодов, ни графика их выхода.

Сюжет

О сюжете грядущей новинки пока мало что известно.

События сериала начнутся сразу после финала четвертого фильма. В «Джоне Уике 4» сам Джон и его коллега Каин (Донни Йен) получают свободу от Высокого стола — криминальной мировой элиты, состоящей из 12 преступных кланов, — а персонажа франшизы Уинстона (Иэн Макшейн) восстанавливают в должности управляющего отелем «Континенталь» в Нью-Йорке.

Джон Уик расправляется с главным антагонистом Маркизом (Билл Скарсгард) из Высокого стола, но сам получает тяжелые ранения и, предположительно, погибает. Высокий стол остается после кончины героя в неустойчивой ситуации.

На этом фоне молодые наемники постараются установить свои правила игры и прославиться, а вот старые герои франшизы «Джон Уик» будут верны устоявшемуся порядку

Создатели сериала обещают «объединить новое и старое и вывести вселенную Уика в новую эпоху». Известно, что в проекте появятся как уже известные по «Джону Уику» герои, так и новые персонажи.

Киану Ривз на данный момент заявлен только как исполнительный продюсер сериала. О том, будет ли он играть в проекте, информации нет. О других актерах, которые примут участие в съемках «Джон Уик: Под Высоким столом», тоже пока не сообщается.

Производство и создатели сериала

Согласно официальным данным, автор тетралогии фильмов о Джоне Уике Чад Стахелски выступит режиссером по крайней мере пилотного эпизода сериала. Кто будет постановщиком остальных серий, пока неизвестно. Кроме того, Стахелски будет исполнительным продюсером проекта — работой над сериалом займется его компания 87Eleven Entertainment.

Шоураннером выступит продюсер и сценарист Роберт Ливайн, автор сюжета сериалов «Черные паруса» и «Видеть». Кроме того, в продюсерской команде заявлены Эрика Ли и Бэзил Иваник, которые уже успели поработать над спин-оффом «Балерина» с актрисой Аной де Армас.

Кроме сериала «Джон Уик: Под Высоким столом», в разработке находится спин-офф о Каине и пятый фильм о Джоне Уике. А вот приквел к вселенной, вышедший в 2023 году мини-сериал «Континенталь», продолжения не получит. Проект заработал очень средние оценки на сайте рецензий Rotten Tomatoes (66 процентов «свежести» от кинокритиков) и был закрыт после первого сезона.

Бывший легендарный киллер Джон Уик (Киану Ривз) возвращается в криминальный мир, чтобы отомстить: группа бандитов во главе с Йозефом Тарасовым (Алфи Аллен) лишает жизни его щенка — последний подарок покойной жены — и угоняет машину. Уик выслеживает обидчиков, вступает в противостояние с русской мафией и ее главой Вигго Тарасовым (отец Йозефа, играет Микаэл Нюквист).

После событий первого фильма Джону Уику так и не удается вернуться к спокойной жизни. На этот раз он вынужден погрузиться в криминальный мир, чтобы выполнить кровную клятву, данную боссу неаполитанской мафии каморры Сантино Д’Антонио (Риккардо Скамарчо). Тот требует уничтожить его сестру Джанну (Клаудия Джерини), чтобы занять ее место в правлении кланов. После исполнения заказа Сантино объявляет награду в семь миллионов долларов за голову Уика.

Во второй части Джон Уик был вынужден расправиться с наемниками, охотившимися на него, на территории отеля «Континенталь». Это сеть гостиниц для киллеров по всему миру, главное правило которой — не применять насилие внутри, даже если соседи по этажу оказались злейшими врагами. Но Уик это правило нарушает, и в итоге его объявляют вне закона за нарушение кодекса преступного мира. Теперь за ним охотятся сотни киллеров, ведь за голову Бабы Яги назначена крупная награда, сумма которой все время растет.

Чтобы выжить, он ищет убежища у разных фракций криминального подполья: обращается за помощью к славянской преступной группировке в Нью‑Йорке, затем отправляется в Касабланку и встречается с киллершей Софией (Холли Берри). Джон пытается добиться аудиенции у старейшины — верховного арбитра преступного сообщества, — и в обмен на прощение соглашается на крайние меры.

«Джон Уик 4», фильм

Джон Уик все еще вне закона и находится в бегах. Единственный его шанс на спасение — это ликвидация криминальной власти, клана Маркизов, стоящего на вершине преступной иерархии. Чтобы бросить вызов могущественному члену правления Венсану де Грамону (Билл Скарсгард), Уик вынужден заручиться поддержкой криминальных синдикатов, пережить серию ожесточенных столкновений с наемниками и провести дуэль на пистолетах по древним правилам — на рассвете у базилики Сакре‑Кер в Париже.

«Континенталь», мини-сериал

Год выхода: 2023

Оценки на «Кинопоиске» и IMDb: 6.6 и 7.1

Количество серий: 3

В главных ролях: Мел Гибсон, Колин Вуделл, Мишель Прада, Бен Робсон

Это приквел и одновременно спин-офф фильмов, рассказывающий о появлении отеля «Континенталь». Нью-Йорк, 1975 год. Молодой Уинстон Скотт (Колин Вуделл), будущий управляющий «Континенталя», ввязывается в криминальные интриги, чтобы отстоять контроль над гостиницей. Ему противостоит Кормак О’Коннор (Мел Гибсон) — влиятельный авторитет, претендующий на власть в преступном мире.

Еще один спин-офф к серии «Джон Уик», действие которого разворачивается между событиями третьего и четвертого фильма. В центре сюжета — молодая наемница Ева Макарро (Ана де Армас), решившая отомстить за гибель отца. В процессе поиска виновников девушка выходит на Канцлера (Гэбриел Бирн) — главу таинственного культа, связанного с кончиной ее семьи.