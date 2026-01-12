Лучшие драмы 2025 года: топ-15 фильмов с высоким рейтингом

Жанр «драма» — это направление в кинематографе, сосредоточенное на изображении серьезных жизненных конфликтов и внутренних переживаний персонажей. Драматические фильмы могут сочетать в себе черты и других жанров, но неизменно в центре внимания остаются человеческие отношения, вопросы морали и поиски смысла жизни. Главное в таких фильмах — психологическая глубина, а не внешняя зрелищность. «Лента.ру» публикует подборку 15 лучших драм 2025 года с высоким рейтингом.

«Битва за битвой»

В прошлом Пэт Кэлхун и его девушка Перфидия состояли в радикальной революционной группе. Во время одной из операций они сталкиваются с офицером Стивом Локджо — эта встреча становится для них роковой. После этого группа распадается, Перфидия исчезает, а Пэт навсегда отказывается от активной борьбы.

Проходит шестнадцать лет. Пэт, скрывающийся под именем Боба Фергюсона, живет в глухом городке с дочерью Уиллой. Он старается держаться в стороне от мира, ведет замкнутую и постепенно разрушающую его жизнь, скрывая от дочери почти все, что связано с прошлым. Кажется, что эта хрупкая стабильность может длиться вечно.

Но появление постаревшего Локджо разрушает иллюзию спокойствия. Старые конфликты и нерассказанные истории вновь выходят на поверхность, втягивая Боба и Уиллу в опасную цепь событий. Прошлое, от которого они пытались спрятаться, снова находит их и заставляет сделать выбор, к которому никто из них не был готов.

«Сентиментальная ценность»

Оригинальное название: Affeksjonsverdi

Страна: Норвегия, Франция, Германия, Дания, Швеция, Великобритания

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7.9

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Режиссер: Йоаким Триер

Актеры: Ренате Реинсве, Инга Ибсдоттер-Лиллеос, Стеллан Скарсгард, Эль Фэннинг и Кори Майкл Смит

Длительность: 2 часа 13 минут

Сценаристы: Йоаким Триер, Эскиль Вогт

После смерти бывшей жены некогда знаменитый режиссер Густав Борг возвращается в Норвегию, где по-прежнему живут его взрослые дочери. За годы разлуки между ними накопилось много обид, и восстановить связь оказывается куда сложнее, чем он ожидал.

Параллельно Густав работает над новым фильмом — личным проектом, вдохновленным историей его семьи и прошлым страны. Он планирует снимать картину в родовом доме и предлагает главную роль дочери Норе, актрисе с успешной карьерой и непростыми внутренними конфликтами. Получив отказ, Густав приглашает голливудскую звезду, что лишь обостряет напряжение внутри семьи.

Прошлые травмы, неумение говорить о чувствах и попытки выразить себя через искусство постепенно переплетаются, заставляя героев заново взглянуть друг на друга — и на цену, которую приходится платить за молчание. Запоминающаяся история о семье и памяти.

«Метод исключения»

Оригинальное название: Eojjeolsugaeopda

Страна: Южная Корея, Франция

Жанр: триллер, комедия, драма, криминал

Рейтинг IMDb: 7.5

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Режиссер: Пак Чхан-ук

Актеры: Ли Бен-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ем Хе-ран, Чха Сын-вон, Пак Хи-сун

Длительность: 2 часа 19 минут

Сценаристы: Пак Чхан-ук, Ли Ген-ми, Дон Маккеллар

Ю Ман-су четверть века отдал бумажной промышленности и стал редким профессионалом. Он восстановил загородный дом, доставшийся от отца, устроил семейную жизнь и был уверен, что наконец занял прочное место в мире. Поэтому внезапное увольнение становится для него ударом, выбивающим почву из-под ног.

Отраслевой кризис лишает Ман-су шансов вернуться к привычной работе, месяцы безуспешных поисков сменяются угрозой потери дома и всего, что он считал своим достижением. Загнанный в угол, герой делает радикальный выбор: чтобы получить место в компании мечты, Ман-су решает буквально устранить соперников — таких же отчаявшихся профессионалов с впечатляющими резюме.

«Гадкая сестра»

Оригинальное название: Den stygge stesøsteren

Страна: Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швеция

Жанр: драма, фэнтези, комедия

Рейтинг IMDb: 7.0

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7

Режиссер: Эмили Блихфельдт

Актеры: Леа Мюрен, Теа Софье Лок-Несс, Фло Фагерли, Исак Калмрот

Длительность: 1 час 49 минут

Сценарист: Эмили Блихфельдт

Мрачная и гротескная версия сказки о Золушке. Женщина с двумя дочерьми выходит замуж за состоятельного вдовца, рассчитывая на финансовую стабильность, но его внезапная смерть оставляет семью в еще более тяжелом положении: долги растут, а денег не хватает даже на похороны.

Старшая дочь Эльвира, сводная сестра признанной красавицы Агнес, одержима мечтой выйти замуж за принца. Объявленный королевский бал вдова воспринимает как последний шанс спасти семью от разорения. Ради соответствия жестким канонам красоты Эльвира подвергается изнуряющим и унизительным процедурам, напоминающим пытки, а затем идет на крайний шаг — проглатывает яйцо ленточного червя, рассчитывая на стремительное похудение.

Параллельно девушка сталкивается с жестоким давлением со стороны преподавательницы танцев, у которой вместе с другими претендентками Эльвира готовится к балу. На этом фоне родная дочь покойного, Агнес, все сильнее возмущается затянувшимися похоронами отца: тело бывшего главы семейства уже начинает разлагаться. Приглашение Агнес на бал лишь обостряет конфликт между сводными сестрами, превращая борьбу за принца в открытую и беспощадную войну.

«Бриджит Джонс: без ума от мальчишки»

Хотя очередное продолжение «Дневников Бриджит Джонс» сложно назвать самым ожидаемым событием года, у многих серия фильмов вызывает ностальгию и теплые чувства. В предыдущем фильме Бриджит наконец признала, что Марк Дарси — любовь всей ее жизни, но к началу новой истории она снова оказывается одна.

Дарси лишается жизни во время гуманитарной миссии в Судане. Спустя несколько лет Бриджит пытается вновь начать жить: возвращается к работе, осваивает приложения для знакомств и неожиданно впускает в свою жизнь обаятельного молодого мужчину.

Теперь ей приходится заново выстраивать хрупкое равновесие между домом и карьерой, материнством и личной жизнью. Бриджит поддерживает сына, тяжело переживающего отсутствие отца, и одновременно сталкивается с осуждением со стороны безупречных школьных мам, ведь каждый ее шаг становится поводом для сплетен.

«Прости, детка»

Оригинальное название: Sorry, Baby

Страна: США, Испания, Франция

Жанр: драма, комедия

Рейтинг IMDb: 7.1

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Режиссер: Ева Виктор

Актеры: Ева Виктор, Наоми Аки, Луис Канселми, Келли МакКормак, Лукас Хеджес

Длительность: 1 час 43 минуты

Сценарист: Ева Виктор

Агнес — успешная и уверенная в себе преподавательница из Новой Англии. Она осталась работать в небольшом университете, где когда-то училась, живет в том же доме, где провела студенческие годы, ведет привычную академическую жизнь и производит впечатление человека, нашедшего свое место. Однако за этой внешней устойчивостью скрывается тяжелый опыт: во время обучения в аспирантуре Агнес пережила сексуальное насилие, последствия которого не отпускают ее даже спустя годы.

Приезд лучшей подруги из Нью-Йорка и встреча с бывшими однокурсниками обнажает ее раны. Воспоминания возвращаются, разрушая иллюзию покоя и заставляя Агнес снова и снова проживать травму.

«Звук падения»

Оригинальное название: In die Sonne schauen

Страна: Германия

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7.1

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Режиссер: Маша Шилински

Актеры: Ханна Хект, Лена Урцендовски, Лаэни Гайзелер, Сюзанна Вуэст, Луизе Хейер, Леа Дринда

Длительность: 2 часа 29 минут

Сценаристы: Луиз Питер, Маша Шилински

Фильм объединяет истории четырех девушек — Альмы, Эрики, Ангелики и Нелли, судьбы которых приходятся на разные исторические периоды, но неизменно связаны с одной фермой в регионе Альтмарк. Каждая из них проживает здесь юность, сталкиваясь с насилием, страхом и ранним осознанием своей уязвимости.

Альма растет в начале XX века в замкнутой помещичьей семье и рано начинает задумываться о смерти, узнав, что названа в честь ушедшей сестры.

В 1940-е годы Эрика живет на ферме на фоне Второй мировой войны, погружаясь в болезненное взросление и искаженные формы близости. В 1980-е, во времена ГДР, Ангелика оказывается жертвой семейного давления и сексуальной эксплуатации, разрываясь между жаждой жизни и ощущением обреченности.

В настоящее время Нелли приезжает на заброшенную ферму с семьей, но мнимое чувство безопасности постепенно рушится, когда прошлые трагедии вновь дают о себе знать, стирая границы между эпохами.

Оригинальное название: Kuang ye shi dai

Страна: Китай, Франция

Жанр: фэнтези, драма

Рейтинг IMDb: 7.2

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Режиссер: Би Гань

Актеры: Джексон И, Шу Ци, Марк Чао, Чэнь Юнчжун, Го Мучэн Длительность: 2 часа 39 минут

Сценарист: Би Гань

В мире будущего человечество пожертвовало способностью видеть сны ради бессмертия. Женщина сталкивается с Мечтателем — редким человеком, который по-прежнему имеет способность к сновидениям. Его грезы оказываются разрушительными: они искажают реальность, сеют боль и хаос. Чтобы остановить угрозу, героиня погружает его в искусственный сон. Так начинается столетнее странствие Мечтателя, во время которого он оказывается в ключевых эпизодах XX века, каждый раз проживая их в новом теле.

«Группа крови»

Оригинальное название: «Группа крови»

Страна: Россия

Жанр: военный, драма

Рейтинг IMDb: 5.2

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Режиссер: Максим Бриус

Актеры: Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский, Артемий Воскресенский Длительность: 1 час 38 минут

Сценаристы: Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик

Ноябрь 1943 года. В Вырицу под Ленинградом фашисты свозят советских детей-сирот, размещая их в бывшем пионерлагере, который официально называют детским приютом. На деле это концлагерь: изнуряющий холод, голод, принудительный труд, карцер за малейшее неповиновение и расстрел за попытку побега. Самым страшным становится то, что детей используют как доноров крови для раненых немецких солдат.

«Группа крови» — жесткая военная драма о детстве, превращенном в поле боя. Оказавшись в условиях, где почти не осталось надежды, юные узники находят в себе силы сплотиться и сопротивляться, решаясь на отчаянный побег.

«Финикийская схема»

В новом фильме узнаваемая визуальная эстетика Уэса Андерсона помещена в сеттинг Ближнего Востока 50-х годов прошлого века. В центре истории — влиятельный промышленник Анатоль Жа-Жа Корда, переживший уже семь покушений и всерьез обеспокоенный судьбой собственной империи. Опасаясь, что времени у него остается все меньше, он решает срочно передать управление бизнесом своей дочери Лисл.

Для Лисл это решение становится резким поворотом: она готовилась уйти в монастырь, но вынуждена отказаться от прежних планов и погрузиться в сложный и жестокий мир отцовских дел. Вскоре выясняется, что Корда стоит за так называемой «Финикийской схемой» — масштабным проектом по расширению экономического влияния на Ближнем Востоке.

Реализация плана привлекает внимание американских сил, и ситуация стремительно выходит из-под контроля. В водоворот интриг оказываются втянуты сам Корда, его дочь и их эксцентричный наставник Бьорн, которым приходится искать поддержки у старых деловых партнеров, балансируя между угрозами, амбициями и абсурдом происходящего.

«Формула 1»

Оригинальное название: F1

Страна: США

Жанр: спортивная драма

Рейтинг IMDb: 7.7

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Режиссер: Джозеф Косински Актеры: Брэд Питт, Демсон Идрис, Керри Кондон, Хавьер Бардем

Длительность: 2 часа 35 минут

Сценаристы: Джозеф Косински, Эрен Крюгер

В прошлом Сонни Хейс считался одним из самых перспективных пилотов «Формулы-1», но его стремительный взлет оборвался после тяжелой аварии, поставившей крест на профессиональной карьере. Оставив большой спорт, Сонни ведет кочевую жизнь, разъезжая по стране в фургоне и участвуя в местных гоночных соревнованиях.

Неожиданный поворот происходит, когда с ним связывается старый знакомый Рубен Сервантес — бывший гонщик, а теперь владелец команды Apex. Коллектив переживает не лучшие времена, и Сервантес предлагает Хейсу вернуться в мир автоспорта в новой роли. Сонни предстоит стать наставником талантливого, но неопытного пилота Джошуа Пирса и помочь команде выбраться из кризиса.

«Эддингтон»

Фильм Ари Астера представляет собой язвительную сатиру на современную американскую реальность, в которой под прицелом оказываются политические движения, общественные страхи и конспирологическое мышление.

Действие разворачивается в небольшом городке Эддингтоне в мае 2020 года. Пандемия COVID-19 еще не воспринимается как масштабная катастрофа, однако ограничения уже введены: жители обязаны соблюдать изоляцию и носить маски. На фоне растущей тревожности мэр города Тэд Гарсиа объявляет о намерении баллотироваться на новый срок, представляя амбициозный проект — строительство центра обработки данных с использованием искусственного интеллекта.

Курс Гарсиа вызывает резкое неприятие у местного шерифа Джо Кросса. Давний конфликт между ними перерастает в открытую политическую борьбу: Кросс решает бросить вызов мэру и выдвигает собственную кандидатуру, превращая выборы в точку кристаллизации всех накопившихся внутри города противоречий.

«Материалистка»

Оригинальное название: Materialists

Страна: США, Финляндия

Жанр: мелодрама

Рейтинг IMDb: 6.3

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4

Режиссер: Селин Сон

Актеры: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль

Длительность: 1 час 56 минут

Сценарист: Селин Сон

Комедийная составляющая в этом ромкоме сведена к минимуму, а центр внимания занимает любовный треугольник, разыгранный тремя яркими актерами.

Люси зарабатывает на жизнь тем, что соединяет сердца в нью-йоркском брачном агентстве, но для нее самой отношения с мужчиной остаются нерешенной задачей. Она смотрит на любовь прагматично и не скрывает своих ожиданий: будущий партнер должен быть успешным, привлекательным и финансово состоятельным, иначе роман не имеет смысла.

Все меняется на свадьбе клиентов, где Люси знакомится с уверенным в себе миллионером Гарри. Их общение быстро выходит за рамки формального флирта и обещает долгожданную стабильность. Однако едва ситуация начинает складываться, в жизнь Люси возвращается Джон — бывший возлюбленный, застрявший между актерскими амбициями и чередой неудач. Его появление ставит под сомнение рациональные установки героини и вынуждает ее вновь выбирать между расчетом и чувствами.

«Большое смелое красивое путешествие»

Оригинальное название: A Big Bold Beautiful Journey

Страна: США, Ирландия

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама

Рейтинг IMDb: 6.0

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.5

Режиссер: Когонада

Актеры: Колин Фаррелл, Марго Робби, Кевин Клайн, Фиби Уоллер-Бридж, Лили Рэйб

Длительность: 1 час 49 минут

Сценарист: Сет Рейсс

Случайная встреча сводит Дэвида и Сару в дороге: он — романтик, мечтающий о семье, она — убежденный скептик, не верящий в отношения. Из-за странных обстоятельств оба оказываются клиентами загадочной прокатной компании и отправляются в путь на автомобиле с необычным GPS, который ведет их по непредсказуемому маршруту.

Навигатор приводит героев к местам, связанным с их прошлым, утратами и нереализованными чувствами. Каждая остановка погружает их в личные воспоминания — о семье, первых разочарованиях, несбывшихся надеждах и страхе уязвимости. По мере движения между Дэвидом и Сарой возникает близость, но вместе с ней усиливаются сомнения: можно ли доверять чувствам, рожденным в таком странном путешествии, и не является ли эта дорога всего лишь иллюзией?

«Роднина»

«Роднина» — биографическая драма о цене величия и характере, который не позволяет сойти с дистанции. Еще ребенком Ирина впервые вышла на лед и безошибочно поняла, что именно здесь ее место. Спорт становится для нее не просто профессией, а способом существования.

Дорога к олимпийскому золоту оказывается беспощадной. На пути Родниной встают тяжелая болезнь, предательство партнера, разрыв с тренером и одиночество, в котором приходится все начинать с нуля. Каждое испытание проверяет героиню на прочность, но именно упорство, внутренняя дисциплина и стремление к победе позволяют Ирине вернуться на лед и бросить вызов обстоятельствам. Это история не только о спортивных триумфах, но и о человеке, сумевшем переписать свою судьбу и навсегда изменить историю мирового фигурного катания.