Шаламе получил за него «Золотой глобус»: о чем фильм «Марти Великолепный»

Американский и французский актер Тимоти Шаламе получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Марти Великолепный». Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Сюжет разворачивается в США 1950-х годов. В центре истории — эксцентричный игрок в настольный теннис Марти Маузер. Молодой и амбициозный спортсмен обладает настоящим даром — с ракеткой в руках он становится неуязвимым. Окруженный обожанием фанатов главный герой купается в лучах славы и наслаждается финансовым благополучием. Однако за пределами игрового поля его жизнь складывается менее удачно. Постоянное желание доказать всему миру, что для него нет ничего невозможного, постоянно ставит Марти перед тяжелым выбором, и часто он вынужден жертвовать отношениями с любимыми женщинами.

Прототипом главного героя является реально существовавший американский чемпион по настольному теннису Марти Райсман — фильм был во многом вдохновлен его биографией.

Дата выхода

Впервые лента была показана в рамках Международного кинофестиваля в Нью-Йорке 6 октября 2025 года. Мировая премьера состоялась 25 декабря, а в России фильм выйдет 15 января 2026 года.

В ролях:

Тимоти Шаламе — Марти Маузер, профессиональный игрок в настольный теннис;

Гвинет Пэлтроу — Кей Стоун, актриса, любовница Марти;

Одесса Эзайон — Рэйчел Мизлер, сотрудница зоомагазина, любовница Марти;

Кевин О’Лири — Милтон Роквелл, бизнесмен, муж Кей;

Тайлер Оконма (Tyler, the Creator) — Уолли, водитель такси, друг Марти;

Абель Феррара — Эзра Мишкин, преступник;

Фрэн Дрешер — Ребекка Маузер, мать Марти;

Джордж Гервин — Лоуренс, владелец клуба настольного теннисаи другие актеры.

Создатели:

Режиссер — Джош Сафди;

Сценаристы — Джош Сафди и Рональд Бронштейн;

Оператор — Дариус Хонджи;

Композитор — Дэниэл Лопатин (Oneohtrix Point Never);

Продюсеры — Рональд Бронштейн, Джош Сафди, Эли Буш, Энтони Катагас и другие.

Производство и съемки

В декабре 2023 года Тимоти Шаломе рассказал, что на следующий год у него запланировано два ярких проекта, один из которых связан с пинг-понгом, а спустя полгода стало известно о разработке «Марти Великолепного». За производство отвечала студия A24, выпустившая за последние годы такие хиты, как «Солнцестояние», «Еретик» и «Все везде и сразу». При этом «Марти Великолепный» стал самым дорогим фильмом студии: по данным СМИ, его бюджет составил около 70 миллионов долларов.

Для режиссера Джоша Сафди «Марти Великолепный» стал первым сольным фильмом за 17 лет, так как до этого он работал вместе со своим братом Бенни Сафди. Соавтор сценария Рональд Бронштейн также сотрудничал с братьями Сафди в рамках других проектов.

С сентября по декабрь 2024 года съемки проходили в Нью-Йорке, а в феврале — в Японии. Перед началом съемочного процесса Шаламе несколько месяцев учился играть в пинг-понг, чтобы вжиться в роль. Его наставниками стали теннисист Диего Шааф и участница Олимпийских игр Вей Ванг.

В первый месяц 2026 года зрителей также ждет множество других кинопремьер, среди которых фильмы разных жанров — от семейных комедий до драм и триллеров. Что посмотреть в январе — в подборке «Вечерней Москвы».