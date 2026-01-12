Авторы «Очень странных дел» начали снимать пятый сезон без сценария финала

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы признались, что приступили к съёмкам заключительного сезона, не имея на руках готового сценария для последнего эпизода. Об этом шоураннеры рассказали в документальном фильме One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5.

Мэтт Даффер охарактеризовал ситуацию как «пугающую», поскольку финал был самым важным элементом сезона и авторы боялись допустить ошибку.

Мы приступили к съёмкам, не имея готового сценария финальной серии. Это было страшно, потому что мы хотели всё сделать правильно. Это был самый важный сценарий сезона.

Документальный фильм о производстве пятого сезона вышел 12 января. Хронометраж ленты составляет два часа. Сам финал сериала вышел 1 января.