Продюсер «Чебурашки 2» прокомментировала сборы в 5 млрд рублей

Продюсер «Чебурашки 2» Слащева прокомментировала сборы фильма в 5 млрд рублей
В понедельник, 12 января, вторая часть фильма "Чебурашка" преодолела отметку кассовых сборов в 5 миллиардов рублей, и обозреватель "РГ" снова обратилась за комментарием к продюсерам.
Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", один из генеральных продюсеров фильма "Чебурашка 2" Юлиана Слащева сказала следующее:
"Достижение кассового рубежа в пять миллиардов рублей в условиях высокой конкуренции - это убедительное подтверждение того, что "Чебурашка 2" был по-настоящему ожидаемым событием для зрителей. Успех фильма демонстрирует правильную динамику развития вселенной героя, чья уникальная сила в способности объединять разные поколения вокруг одинаковых ценностей".
"Чебурашка" - часть русского культурного кода, некий культурный феномен, в котором герой, история и современность гармонично сливаются и способны преодолевать все границы. Его главные черты - искренность, доброта и дружба - обладают той самой вневременной силой, которая формирует основу для истории мирового масштаба. Текущий результат - важный шаг на этом пути", - добавила Слащева.