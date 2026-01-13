Продюсер «Чебурашки 2» прокомментировала сборы в 5 млрд рублей

В понедельник, 12 января, вторая часть фильма "Чебурашка" преодолела отметку кассовых сборов в 5 миллиардов рублей, и обозреватель "РГ" снова обратилась за комментарием к продюсерам.

Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", один из генеральных продюсеров фильма "Чебурашка 2" Юлиана Слащева сказала следующее:

"Достижение кассового рубежа в пять миллиардов рублей в условиях высокой конкуренции - это убедительное подтверждение того, что "Чебурашка 2" был по-настоящему ожидаемым событием для зрителей. Успех фильма демонстрирует правильную динамику развития вселенной героя, чья уникальная сила в способности объединять разные поколения вокруг одинаковых ценностей".