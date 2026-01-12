«Чебурашка 2» собрал в прокате 5 млрд рублей

12 января сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 5 млрд рублей. По данным ЕАИС, такого результата лента добилась уже на 12-й день — лента вышла в российском прокате 1 января. Продолжение популярной картины остаётся безусловным лидером, обгоняя фильмы «Буратино» и «Простоквашино».

«Чебурашка 2» показывает более успешный темп сборов по сравнению с оригиналом: первая часть заработала 1 млрд рублей за три дня проката. Всего картина 2023 года собрала 6,7 млрд рублей. Если судить по сборам сиквела, у него есть все шансы обойти оригинал и стать самым кассовым фильмом в истории.

Продолжение «Чебурашки» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.