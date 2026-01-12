Компания Warner Bros. Pictures представила дебютный постер к новой части культовой франшизы «Мумия». Премьера состоится 17 апреля.

Сюжет картины посвящён молодой семье, на чью дочь по имени Кэти наложили проклятие, после чего она пропала. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение, и его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная таинственная сила.

© Warner Bros.

Режиссёром новой «Мумии» выступил Ли Кронин, известный по «Восстанию зловещих мертвецов». Главные роли исполнили Джек Рейнор, Лаия Коста, Вероника Фалькон и Мэй Каламави.