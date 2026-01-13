Кинокритик объяснил, почему лучшие российские фильмы не доходят до зрителя

Кинокритик о российском прокате: «Зрители массово уходят в интернет»
Российские кинотеатры неплохо заработали на длинных выходных: топовые картины привлекли миллионы зрителей и собрали от 2 до 5 млрд рублей. В то же время западные блокбастеры так и не вернулись на российские экраны, а фильмы лучших отечественных режиссеров испытывают проблемы с продвижением. О том, почему многие зрители не заметили главный российский фильм прошлого года и как семейные походы в кино превратились в обязаловку, «ФедералПресс» рассказал кинокритик Андрей Кулик:
«Кинопрокат сейчас расходится с интернетом. Кинотеатры у нас мало показывают режиссерское кино. Например, я считаю, что главным фильмом прошлого года был «Лермонтов» Бакура Бакурадзе: и операторская работа, и звук в том числе достойны наград. Он шел в прокате, в том числе и в Екатеринбурге, но залы были неполные, хотя критики писали: это волшебство, идите все. [Режиссер] Алексей Федорченко согласился, что это лучший фильм 2025 года, но он посмотрел, потому что он человек из киносреды и ему подсказали люди, которые видели фильм в Москве. «Лермонтова» надо было продвигать, приглашать на ТВ создателей, говорить об этой картине, а я не видел ни рекламных постеров, ни анонсов на телевидении. Слава богу, есть возможность посмотреть его в интернете. Такая же загадочная ситуация с другими нашими фильмами. Предыдущая работа того же Бакурадзе «Снег в моем дворе» собрала критические восторги, но широкие зрительские массы их не прочитали. Вышел «День рождения Сидни Люмета» – дебютный полный метр молодого режиссера [Рауля Гейдарова]. Фильм – настоящее событие, но даже его названия никто не слышал. Или [продюсер] Сергей Члиянц вернулся в режиссуру, снял потрясающий, великолепный фильм «Ветер». Я видел его в просмотровке для премии «Белый слон» и с удовольствием пересмотрел бы на большом экране. Но когда в соцсетях кто-то задал вопрос, где его посмотреть, Члиянц написал: «Если получится, постараемся прорваться в прокат в марте». И, я уверен, не будет никакой рекламы, никакого продвижения. Сейчас зрители массово уходят в интернет, у них пропадает привычка идти на премьеру в кино. Бывает безвыходная ситуация, когда на новогодних праздниках надо идти семьей в кино, но это не «хочется», а «надо сводить ребенка». Раньше это было праздничное событие, а сейчас – обязаловка. Я посмотрел в интернете «Елки-12»: мне было интересно, как сыграет прекрасный актер Рузиль Минекаев. В итоге я расстроился. Это просто плохо, мне бы в голову не пришло пойти на это в кинотеатр. А рекордные сборы российских картин в эти длинные выходные связаны с тем, что нет никаких иностранных фильмов. На «Аватар 3» или «Битву за битвой» народ бы точно пошел, но ведь не дают. Люди, мне кажется, уже понимают, что не стоит рассчитывать на кинопрокат, нужно регулярно заходить на интернет-ресурсы, где появляются фильмы. Сейчас вот вручили «Золотые глобусы», вскоре пройдет церемония «Оскара», но посмотреть фильмы-победители в кинотеатрах у нас не было возможности и в ближайшее время не будет. Так что люди, которые любят кино, постараются наверстать это в интернете».