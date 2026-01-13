Кинокритик объяснил, почему лучшие российские фильмы не доходят до зрителя

Российские кинотеатры неплохо заработали на длинных выходных: топовые картины привлекли миллионы зрителей и собрали от 2 до 5 млрд рублей. В то же время западные блокбастеры так и не вернулись на российские экраны, а фильмы лучших отечественных режиссеров испытывают проблемы с продвижением. О том, почему многие зрители не заметили главный российский фильм прошлого года и как семейные походы в кино превратились в обязаловку, «ФедералПресс» рассказал кинокритик Андрей Кулик:

