Как работали над музыкальными номерами в «Завещании Анны Ли»

Аманда Сайфред в рамках продвижения фильма «Завещание Анны Ли» рассказала о сценах, в которых актрисе и другим понадобились приходилось петь. Для этих фрагментов все улучшили свои вокальные данные, отметила Сайфред.

По её словам, для съёмок ленты создатели использовали ещё группу певцом-импровизаторов, скорее новичков в общем деле.

Мы работали с группой певцов-импровизаторов, некоторые из которых даже снимаются в фильме, но при этом они используют свой голос так, как вы никогда раньше не слышали.

Картина рассказывает о реальной истории Анны Ли, которая основала большое религиозное движение. Её последователи считали, что англичанка — женское воплощение Христа. Фильм посвящён её пути от простой работницы в Англии до основания собственной коммуны в США. Премьера драматического мюзикла состоится 25 декабря.