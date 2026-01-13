Джордж Мартин передал шоураннеру «Рыцаря Семи Королевств» еще 12 историй

Шоураннер сериала «Рыцарь Семи Королевств» Ира Паркер рассказала, что Джордж Мартин поделился с ней набросками ещё 10-12 историй про главных героев шоу.

© Чемпионат.com

По словам Паркер, Мартин участвует в работе над сериалом от начала до конца, называя это «одним из самых плодотворных творческих партнёрств» в своей карьере.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств.

Премьера первого сезона сериала состоится уже 19 января 2026 года, в него войдёт шесть эпизодов.