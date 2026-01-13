Когда зрители смогут увидеть документальное шоу «От полюса до полюса» с Уиллом Смитом

Расписание выхода документального шоу «От полюса до полюса» с Уиллом Смитом
Уже в ночь на 14 января состоится премьера документального сериала «От полюса до полюса». В масштабной телепередаче актёр Уилл Смит отправится в большое путешествие через шесть континентов: от ледяных полей Антарктиды до джунглей Амазонки, гор Гималаев, пустыни Африки, островов Тихого океана и айсбергов Арктики. Путь съёмочной команды развернётся на протяжении 100 дней.
В первый сезон документального проекта войдёт семь эпизодов — они будут выходить еженедельно по два выпуска на площадках National Geographic, а также в онлайн-кинотеатрах DIsney+, Hulu и телеканале ABC. Финал состоится 4 февраля.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 14 января
- 2-я серия 14 января
- 3-я серия 21 января
- 4-я серия 21 января
- 5-я серия 28 января
- 6-я серия 28 января
- 7-я серия 4 февраля