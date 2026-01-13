Критик высказался о «Буратино» и объяснил, почему картина провальна

Премьера фильма «Буратино» вызвала волну обсуждений, собрав самые разные отзывы. Кто-то считает, что это красивая картина, а кто-то высказался, что ремейк искажает восприятие известной сказки. Кинокритик, киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров заявил, что тенденция заниматься экранизациями русских народных сказок пугает.

— Это тревожная тенденция, говорящая о жесткости цензуры в современном российском кинематографе. «Буратино» получился нестандартный: это все-таки смесь Пиноккио и Буратино. Мне кажется, что это кино не для детей, а для взрослых, но и тут есть нюанс — фильм для детей слишком сложный, а для взрослых простоват, — сказал он.

Критик добавил, что дети не понимают большинства взаимоотношений внутри повествования, например, между Папой Карло и Карабасом-Барабасом. По мнению эксперта, непонятно, для чего в фильме нужны Лиса Алиса и Кот Базилио, поскольку они выглядят очень искусственными в картине.

— Некоторые сцены тоже кажутся лишними — можно было бы сделать на полчаса короче точно, — заключил кинокритик в беседе с «Радио 1».

Фильм «Буратино» собрал более двух миллиардов рублей в российском прокате, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Премьера на больших экранах состоялась 1 января. «Вечерняя Москва» побеседовала с режиссером этой картины Игорем Волошиным.