Короткометражка режиссера Марка Кроля взяла две награды на фестивале в Индии

Короткометражный фильм «Сломанная реальность» ставропольского режиссёра Марка Кроля одержал победу в двух номинациях на международном кинофестивале в Индии.

© Соцсети

Картина признана лучшим триллером, а сыгравшая в ней главную роль актриса Мария Фоломеева стала лучшей актрисой, пишет «СвоёТВ» со ссылкой на администрацию Ставрополя.

«Ранее фильм был признан лучшим короткометражным триллером на MIFF (MOKKHO International Film Festival) в индийском Пудучерри, где также получил специальный приз жюри за сценарий», — уточнили в мэрии.

Там также добавили, что Фоломеева была удостоена награды «Лучшая актриса» на 22-м ежегодном фестивале Tabloid Witch Awards (Санта-Моника, США).

