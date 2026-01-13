Питер Джексон развеял иллюзии фанатов фильма «Властелин колец»

Различные версии трилогии «Властелин колец» идут от 9,5 до 11 часов, но фанаты долгое время спорили — не существует ли ещё более расширенного варианта. Режиссёр Питер Джексона отвергает эту теорию.

В интервью Empire постановщик сказал, что у них почти нет неиспользованных кадров.

Есть отдельные фрагменты, я полагаю. Но если бы мы сделали из них расширенную версию, это было бы разочарованием. Это была бы расширенная версия из нескольких дополнительных секунд чего-то там; это не стоило бы делать.

Авторы «Властелина колец» подтверждают, что такие фрагменты есть: например, молодой Арагорн во время ухаживания за Арвен. Но их хронометраж совсем небольшой и вряд ли вызовет интерес аудитории, считают в команде фильма.