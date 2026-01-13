Стало известно, какой фильм стал самым популярным во время каникул

Комедия "Невероятные приключения Шурика" режиссеров Романа Кима и Миши Семичева возглавила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов на платформе "Кинопоиск" по итогам новогодних каникул. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

© скриншот из фильма «Невероятные приключения Шурика»

"По итогам каникул 7 из 10 самых популярных проектов на "Кинопоиске" - новинки, вышедшие в январе или накануне Нового года, а самую большую аудиторию собрала комедия ТНТ "Невероятные приключения Шурика". Праздничные выходные на платформе провели больше 16 млн подписчиков. Помимо фильмов и сериалов они смотрели телеканалы и спортивные трансляции", - говорится в сообщении.

В период с 31 декабря по 11 января фильмы, сериалы, шоу, телеканалы и спортивные трансляции на "Кинопоиске" посмотрели более 16 млн подписчиков "Яндекс плюса", что на 23% превышает показатель 2025 года и почти соответствует среднемесячной аудитории платформы. В среднем один пользователь провел на сервисе около 21 часа.

Второе и третье места в рейтинге заняли фильмы "Горыныч" и "Алиса в Стране чудес". Всего 7 из 10 самых популярных проектов стали новинками, вышедшими в январе или накануне Нового года. По данным "Кинопоиска", онлайн-премьеры фильмов "Август", "Мажор в Дубае", "Горыныч и Алиса в Стране чудес", суммарно собравшие в кинотеатрах 4,8 млрд рублей, обеспечили около трети всей аудитории фильмов в праздничный период. Половину топ-10 составили сериалы. Среди них - "Король и Шут", третий сезон "Метода", новые серии которого вышли 18 декабря, а также третий сезон "Проект "Анна Николаевна", стартовавший 3 января. В рейтинг также вошли детские мультсериалы "Маша и Медведь" и "Три кота".

По данным индекса "Кинопоиск Pro", в других онлайн-кинотеатрах в новогодние каникулы самым популярным сериалом стал сериал "Очень странные дела", финал которого вышел 31 декабря. В полный топ-10 также вошли "Ландыши", Fallout, "Магическая битва", "Жаркое соперничество", "Оно: добро пожаловать в Дерри", "Праздники", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Сваты" и "Метод".