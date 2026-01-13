Вышел тизер фильма «Мстители: Судный день» с Существом

Компания Marvel представила уже четвёртый тизер фильма «Мстители: Судный день». Премьера супергеройской картины состоится 18 декабря 2026 года.

В новом тизере показали небольшой отрывок из будущего фильма — в нём можно увидеть Чёрную пантеру и Существо из Фантастической четвёрки, которые готовятся к сотрудничеству в сражении с Доктором Думом.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.