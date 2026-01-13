Назван день премьеры сериала «Мистер Ноготь» с Александром Робаком

Премьера сериала "Мистер Ноготь" с Александром Робаком ("Горыныч", "День семьи") состоится 26 января в 21:30 на телеканале СТС.

По сюжету в один день опытный мастер Семага теряет работу в цехе, а его жена, напротив, получает повышение. Дочь считает собственного отца неудачником, и только сын гордится папой. В отчаянной попытке вернуть уважение семьи и найти новое призвание главный герой вместе с другом открывает маникюрный салон.

"В жизни каждого человека наступают кризисы, когда вдруг понимаешь, что становишься никому не нужным, хотя еще полон сил и желания работать. Есть два пути: смириться и настроить себя на завершение пути или начать новое и найти в этом смысл жизни. Мой герой выбирает второе", - рассказывает о своем герое Александр Робак.

На съемках актер с помощью мастера по маникюру освоил базовые навыки:

"Много нового узнал и стал разбираться в терминологии этого ремесла", - вспоминает он.

Над сценарием работали участники команды КВН "Радио Свобода" Роман Маслов, Иван Старостин и Александр Мамедов, которые в процессе и сами впервые сходили на маникюр.

Роли в сериале также исполнили Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Василий Туркин и другие. Режиссер - Константин Колесов, известный по сериалам "Жуки" и "Развод".