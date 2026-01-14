Автор «Игры престолов» намекнул на новые экранизации книг о Вестеросе

Автор серии романов «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин намекнул, что фанатов «Игры престолов» ждут новые проекты во вселенной сериала. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Писатель заявил, что героев грядущего приквела «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь» ждут новые приключения.

«Есть еще много историй, которые можно рассказать о Дункане и Эгге, об их образовании и о том, что ждет их в будущем», — пояснил он.

Известно, что премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь» состоится 18 января 2026 года. В центре сюжета — межевой рыцарь Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его юный ученик Эгг (Декстер Сол Анселл). Проект расскажет о том, что происходило в Вестеросе за сто лет до событий «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона».

Ранее британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», заявил, что был возмущен из-за требований переснять финальный сезон сериала. Петицию с таким требованием в 2019 году подписали 1,8 миллиона зрителей.