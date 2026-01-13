Когда фильм «Отражения №3» выйдет в России

Локализованный трейлер фильма «Отражения №3» представила 12 января 2026 года кинокомпания «Иноекино». Главные роли в драме немецкого режиссера и сценариста Кристиана Петцольда («Вольфсбург», «Ундина») исполнили Паула Бер, Барбара Ауэр, Маттиас Брандт, Энно Требс, Филип Фруассан, Кристиан Корнер и другие.

© скриншот из фильма «Отражения № 3»

- Во время загородной поездки Лаура (Бер), студентка-пианистка из Берлина, чудом выживает в автокатастрофе, - сообщается в синопсисе. - Не получив серьезных травм, но пережив шок от личной потери, она находит приют у местной женщины (Ауэр), которая заботится о ней с материнской теплотой. Со временем муж и взрослый сын тоже смиряются с присутствием гостьи, и четверо начинают жить словно одна семья. Несколько дней счастья сменяются необходимостью столкнуться с прошлым, и Лауре предстоит разобраться в собственной жизни…

Премьера фильма состоялась в мае 2025 года на Каннском кинофестивале 2025 года, в секции «Двухнедельник режиссеров». В российский прокат «Отражения № 3» выйдет 5 февраля.