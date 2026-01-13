Новый фильм по культовой игре: что известно о ленте «Возвращение в Сайлент Хилл»

22 января на экраны выйдет фильм «Возвращение в Сайлент Хилл», снятый по мотивам популярной компьютерной игры Silent Hill 2. Режиссером вновь выступит Кристоф Ган, снявший фильм «Сайлент Хилл» 2006 года. Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Сюжет

Главный герой Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей любимой. Однажды он получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент Хилл. Джеймс надеется найти там свою возлюбленную, однако некогда знакомый город теперь окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Герой сталкивается с пугающими существами и образами. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс пытается отличить реальность от иллюзий, чтобы выжить и спасти свою любовь.

В ролях:

Джереми Ирвин — Джеймс Сандерленд;

Ханна Эмили Андерсон — Мэри;

Роберт Нэйрн — Пирамидоголовый;

Иви Темплтон — Лораи другие актеры.

Создатели:

Режиссер — Кристоф Ган.

Сценаристы — Кристоф Ган, Хироюки Оваку, Уильям Шнайдер, Кэйитиро Тояма и Сандра Во-Ан.

Продюсеры — Виктор Хадида, Молли Хассель, Дэвид Вульф и другие.

Композитор — Акира Ямаока.Оператор — Пабло Россо.

Художники-постановщики — Мина Бурич, Йована Михайлович и другие.

Интересные детали:

Видеоигра Silent Hill 2, на основе которой снят фильм, считается одной из лучших частей серии. В 2024 году Konami выпустила ремейк второй части, который также добился большого успеха — более 2,5 миллиона копий игры было продано по всему миру.Визуальный ряд фильма останется верен первоисточнику — в трейлере мелькают знакомые силуэты безликих медсестер и ужасающий Пирамидоголовый.Композитором музыки к фильму стал Акира Ямаока — автор саундтрека к серии игр Silent Hill.Кристоф Ган заявил, что «Возвращение в Сайлент Хилл» не является прямым продолжением дилогии «Сайлент Хилл» 2006 и 2012 годов.

В первый месяц 2026 года зрителей ждет множество кинопремьер — от семейных комедий до драм и триллеров. Какие новинки января стоит посмотреть — в подборке «Вечерней Москвы».