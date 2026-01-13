На «Мосфильме» заканчивается постпроизводство фильма «Ангелы Ладоги»

В киноконцерне «Мосфильм» завершается постпроизводство военной драмы «Ангелы Ладоги» режиссёра Александра Котта — одной из ключевых премьер 2026 года.

Картина посвящена малоизвестной странице Великой Отечественной войны: в 1941 году ледовые парусники‑буеры использовались для эвакуации детей и доставки грузов по льду Финского залива.

Звукорежиссёр Ростислав Алимов разработал уникальный звуковой образ буера, объединив натурные записи (сессии проводились на льду Финского залива), элементы из спортивных дисциплин (например, звуки скелетона и бобслея) и авторские звуковые решения.

Как сообщается на сайте киностудии, музыкальное сопровождение создал композитор Никита Ямов, отобранный по итогам конкурса.

На текущий момент смонтировано изображение, готовность фоновых шумов достигает 95%, ведётся доработка визуальных эффектов. Активная фаза звукового оформления началась после новогодних праздников, а к 15 февраля планируется финальная перезапись.

Премьера фильма назначена на май 2026 года.