В ГД одобрили законопроект о госфинансировании отечественных мультфильмов

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.

«Комитет по культуре рекомендует Государственной думе принять законопроект №1089674-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" в первом чтении», — говорится в заключении комитета, которое есть в распоряжении ТАСС.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в декабре. Изменения предлагается внести в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ", предусмотрев возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в полном размере. Сейчас предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимацию.