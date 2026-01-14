Составлен рейтинг самых популярных экранизаций книг Анатолия Рыбакова

14 января исполняется 115 лет советскому писателю Анатолию Наумовичу Рыбакову, автору любимых советскими подростками "Кортика", "Бронзовой птицы", "Приключений Кроша".

Его роман "Дети Арбата" на тему политических репрессий в СССР, наряду с "Архипелагом Гулагом" Александра Солженицына и "Реквиемом" Анны Ахматовой, вошел в школьную программу и воспринимался современниками, как откровение. Рыбаков говорил, что выполнил дело своей жизни, написав роман о сталинском времени.

Он родился в 1911 году в украинском городе Чернигов, но в раннем возрасте переехал вместе с родителями в Москву. И жил по адресу Арбат, дом 51 - Анатолий Рыбаков сам был ребенком Арбата.

Студента Московского института инженеров транспорта 15 ноября 1933 года арестуют и осудят по статье 58-10 ("контрреволюционная агитация и пропаганда") на три года ссылки...

Когда началась Великая Отечественная война, будущий писатель был мобилизован. Участвовал в штурме Берлина. За мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками его признали "не имеющим судимости".

По книгам Анатолия Рыбакова было поставлено множество отличных фильмов. Предлагаем вспомнить лучшие из них.

Вот рейтинг зрительских симпатий самых популярных экранизаций книг писателя в русскоязычном интернет-сервисе Кинопоиск, которые стоит пересмотреть.

На первом месте, по оценкам телезрителей, "Бронзовая птица" (1974 года) - 8.1 звезды.

Фильм снят Николаем Калининым в жанре приключения. Музыка Станислава Пожлакова. Мы попадаем в 1920-е годы. По сюжету Анатолия Рыбакова, дети ищут сокровища, секрет которых хранит бронзовая статуэтка хищной птицы. Пионеры Миша, Генка и Слава, уже знакомые зрителям по фильму "Кортик", расследуют загадочное убийство жителя деревни Кузьмина. И разгадывают непростой ребус местоположения клада графа Карагаева. К слову, автором сценария картины был сам писатель.

Цитаты из фильма

"А графиня должна сторожить дом до приезда графина". "Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!". "Анархисты-максималисты не признают денежных знаков. А вот честный обмен - это можно".

На втором месте, по мнению современных кинолюбителей, советский художественный телевизионный уже цветной фильм "Кортик", снятый режиссером Николаем Калининым на киностудии "Беларусьфильм". По мотивам (ключевое слово!) одноименной повести Анатолия Рыбакова.

Кортику дают 8 звезд, 94 процента рецензий о детективе - положительные.

Пионеры 1920-х годов пытаются раскрыть тайну морского кортика (граненого кинжала с острым клинком), который хранит зашифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами.

Цитаты из фильма

"На один камень часы положить, другим - прихлопнуть!" "Автор спектакля "Кулак и батрак" - Александр Огуреев, режиссер - Александр Огуреев, в главной роли кулака Пахома - Александр Огуреев". "Я ему задам один вопрос: имеют право пионеры скаутов лупить?"

"Дети Арбата" (2004 года)

Бронза у многосерийного художественного телефильма Андрея Эшпая "Дети Арбата". Рейтинг у сериала - 7.8 звезды.

Действие сериала начинается в 1934 году. Тихий московский арбатский двор, в котором все друг друга знают, дружат много лет, одной компанией отмечают праздники, влюбляются, ссорятся… Но наступает страшное время репрессий, когда люди будут вынуждены молчать, боясь сказать лишнего, когда за безобидный анекдот последует суровое наказание. Главному герою повезет - он отделается ссылкой, не получит "10 лет без права переписки", что в реальности означало расстрел...

Цитаты из книги

"Взаимное доверие возникает только там, где есть общие враги. "Скажи мне, кто твои друзья" - это устарело. "Скажи мне, кто твои враги, я скажу кто ты" - вот так сейчас ставится вопрос". "Изо всех изобретений человека, - говорил Михаил Юрьевич, подклеивая к тонкому прозрачному листу бумаги полуистлевшую страницу, - книга - самое великое, изо всех людей на земле писатель - явление самое удивительное. Мы знаем Николая Первого и Бенкендорфа только потому, что они имели честь жить в одно время с Александром Сергеевичем Пушкиным. Что бы знали об истории человечества без Библии? О Франции без Бальзака, Стендаля, Мопассана? Слово - единственное, что живет вечно". "Грубости надо противопоставлять еще большую грубость - люди принимают ее за силу".

"Каникулы Кроша" (1980 года)

На четвертом месте с рейтингом 7.7 звезды четырехсерийный фильм "Каникулы Кроша". Режиссер Григорий Аронов. Музыка Исаака Шварца.

Однажды старшеклассник Сергей Крашенинников (Крош) знакомится коллекционером нэцке (японского миниатюрного брелока) Владимиром Николаевичем. Но вскоре Крош понимает: его новый собеседник только притворяется открытым, интеллигентным и дружелюбным. По случайности став участником подлых махинаций фанатичного коллекционера, совестливый Крош спешит распутать и исправить накалившуюся ситуацию.

Цитаты из фильма

"Искусство принадлежит тому, кто любит, понимает и утверждает его. Человек, который сохранил "Слово о полку Игореве", не меньше сделал, чем тот, кто его написал..." "Я не хочу никого обманывать. И не хочу, чтобы обманывали меня. Я не люблю говорить неправду. Когда говоришь неправду, забываешь, какую неправду сказал, говоришь новую. Чтобы не запутаться, приходится помнить, как именно соврал". "В любой ситуации надо сохранять выдержку. Я где-то читал, что англичане с этой целью носят монокль в глазу. Мол, что ни случись, я и бровью не поведу".

"Минута молчания" (1971 года)

На пятой ступени - фильм "Минута молчания" с рейтингом 7.3. Это экранизация повести Анатолия Рыбакова "Неизвестный солдат". Режиссер Игорь Шатров, музыка Марка Фрадкина.

Строителями дороги была найдена могила солдата Великой Отечественной. Дорожники перенесли ее и поставили памятную плиту. Юному подсобному рабочему Сергею поручили выяснить имя погибшего солдата. Жители знают, что похороненный солдат в 1942 году взорвал немецкий штаб, а вот фамилию не помнят. Пятеро их тогда остановилось в деревне и попало в окружение при внезапном прорыве немцев. После долгих поисков Сергей узнал историю подвига всех пяти советских воинов.

Цитата из фильма

"Обещает быть весна долгой, Ждет отборного зерна пашня... И живу я на земле доброй За себя и за того парня.

Шестую строчку в рейтинге фильмов по произведениям Анатолия Рыбакова заняла кинодрама "Екатерина Воронина", снятая Исидором Анненским, она получила 7.1 звезды. Прекрасную музыку к фильму написал Лев Шварц.

Урожденная волжанка, воспитанница суровой и властной бабушки, Екатерина рано осталась без матери. С отцом (заслуженным капитаном) тоже виделась нечасто. Трудная жизнь сформировало в ней твердый и бескомпромиссный характер. Началась война. Не задумываясь, Екатерина пошла работать в госпиталь.

После войны Екатерина заканчивает институт и становится инженером, начальником участка речного порта. Непростые отношения сложились у нее с начальником пароходства. Но, когда его сняли с работы, Екатерина поняла, что навсегда потеряла самого близкого человека.

Фильм стал одной из визитных карточек блистательной советской Людмилы Хитяевой.

