Ремейк «Невероятных приключений Шурика» посмотрели 46 млн человек

Телеканал ТНТ поделился данными о просмотрах фильма «Невероятные приключения Шурика» — ремейка культовой комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая.

Так, за праздничный период суммарная аудитория ленты превысила 46 млн зрителей. В эту цифру входят как просмотры картины на ТВ, так и в онлайн-кинотеатрах. По данным Mediascope, лента также стала самым популярным полнометражным фильмом 2025 года на российском телевидении.

Сюжет «Невероятных приключений Шурика» рассказывает о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни: студентки, комсомолки и красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов.

Сейчас ТНТ работает над следующей новогодней комедией — ранее компания также выпустила «СамоИронию судьбы», «Иван Васильевич меняет всё!» и «Небриллиантовую руку».