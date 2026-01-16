Райан Херст решил стать Кратосом

Ранее стало известно, что Кратоса в сериале God of War сыграет Райан Хёрст, звезда «Сынов анархии», который к тому же озвучил Тора в God of War Ragnarok. То есть связь у актёра с франшизой так или иначе есть.

По словам Хёрста, он благодарен за возможность играть такого важного персонажа. Актёр в шутку отметил, что раньше он играл за Кратоса, а теперь буквально станет им самим.

Раньше я играл за него. Теперь я могу быть им. Благодарен за возможность взять в руки топор и польщен тем, что фанаты сделали эту историю легендарной.

Съёмки должны стартовать до конца года, Amazon заказала сразу два сезона проекта.