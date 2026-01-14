Чем вторая часть зомби-трилогии «Храм костей» приглянулась кинокритикам

Уже 16 января состоится премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей» — второй части новой зомби-трилогии. Критики уже посмотрели картину и опубликовали свои обзоры за несколько дней до выхода.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 91% журналистов. Они называют «Храм костей» одним из лучших хорроров последних лет, где сочетаются брутальность, невероятно мрачные темы и чёрный юмор. Среди недостатков — лента ощущается типичным мостом в трилогии, где не происходит каких-то значимых событий для вселенной.

Что пишут критики о фильме «28 лет спустя: Храм костей»

Дерзкий, суровый, захватывающий и невероятно увлекательный хоррор-триллер.

«28 лет спустя: Храм костей» демонстрирует неожиданную, очень ценимую человечность среди мучительного ужаса и кошмарного насилия, происходящего вокруг.

Проще, но при этом смелее и кровавее, чем «28 лет спустя». «Храм костей» — более чем достойное продолжение новой трилогии.

Лучший фильм в серии! Фильм достиг своей наивысшей стадии развития, и Ниа ДаКоста блестяще справилась с задачей, превратив ленту в нечто ещё более странное, заставляющее задуматься, и восхитительно кровавое, чем оригинал.