Началась работа над мультфильмом «Монстры на каникулах 5»

Издание Variety поговорило со знаменитым комиком и актёром Кигэном-Майклом Ки («Ки и Пил»). Он рассказал о продолжении знаменитой серии мультфильмов «Монстры на каникулах».

По словам артиста, работа над пятой частью франшизы уже началась. Дата выхода, как и подробности сюжета новой анимационной картины пока неизвестны.

Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году. Франшиза повествует о графе Дракуле, который построил отель для своей дочери и других монстров. Покой таинственного места нарушается, когда туда попадают обычные американские туристы. Самого вампира озвучил знаменитый актёр Адам Сэндлер. Всего в серии вышло четыре анимационные картины, которые в общем собрали более $ 1 млрд по всему миру. Кроме того, по франшизе выходил мультсериал под названием «Отель Трансильвания».