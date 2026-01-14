Стала известна дата премьеры шпионского детектива «Художник-2»

22 января в онлайн-кинотеатре "Иви" состоится эксклюзивная онлайн-премьера первых четырех эпизодов второго сезона шпионского детектива "Художник". Телепремьера сериала состоится на телеканале "Россия". Напомним, что первый сезон входил в число лучших сериалов года и был обласкан наградами на различных премиях.

Действие второго сезона происходит в 1946 году. Мир еще не успел залечить раны после Второй мировой войны, как уже разгорелось самое опасное противостояние в истории между СССР и США, в центре которого - создание ядерного оружия.

В послевоенной Москве опытному следователю Рудакову (Виктор Добронравов) предстоит раскрыть крупный заговор и вычислить таинственного Ювеля, руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает Рудакова к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Тем временем Люся пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади. Но когда ее новый мир рушится, вынуждена вернуться к Ливеру и снова погрузиться в преступную среду, где ей придется бороться за свое будущее. Каждому герою предстоит столкнуться с выбором, который определит не только его личную судьбу, но и, возможно, судьбу всей страны.

Режиссер - Тимур Алпатов. Сценарий второго сезона подготовили Денис Каймаков, Константин Сухарьков и Ростислава Малыхина.

В сериале снялись Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Соня Присс, Федор Лавров, Олег Фомин, Константин Лавроненко, Михаил Башкатов, Сергей Фролов и другие.