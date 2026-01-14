DreamWorks может выпустить спин-офф «Шрека»

Американская анимационная студия DreamWorks может выпустить отдельный мультфильмы про злодея первой части «Шрека» Лорда Фаркуада. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

© Вечерняя Москва

Сейчас для потенциального мультфильма уже готов сценарий. Его написали Даня Хименес и Ханна Макмечан, известные по мультфильму KPop Demon Hunters. Детали сюжета держатся в секрете, как и информация о том, вернется ли к роли Фаркуада из «Шрека» актер Джон Литгоу, говорится в материале.

Кинокомпания Universal Pictures 27 февраля 2025 года опубликовала первый тизер мультфильма «Шрек-5» — продолжение истории про зеленого огра, его семью и друзей. Что известно о новой части легендарного мультфильма — в материале «Вечерней Москвы».

Инсайдер под ником «MyTimeToShine позже разместил в Сети возможный сюжет предстоящего мультфильма «Шрек-5» — согласно опубликованной информации, герои окажутся в реальном мире.

Американский актер Эдди Мерфи, который озвучивает Осла в серии мультфильмов «Шрек», объявил, что осенью 2025 года должна была начаться работа над отдельным фильмом про его персонажа.