DreamWorks может выпустить спин-офф «Шрека» про Лорда Фаркуада
Американская анимационная студия DreamWorks может выпустить отдельный мультфильмы про злодея первой части «Шрека» Лорда Фаркуада. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Сейчас для потенциального мультфильма уже готов сценарий. Его написали Даня Хименес и Ханна Макмечан, известные по мультфильму KPop Demon Hunters. Детали сюжета держатся в секрете, как и информация о том, вернется ли к роли Фаркуада из «Шрека» актер Джон Литгоу, говорится в материале.
Кинокомпания Universal Pictures 27 февраля 2025 года опубликовала первый тизер мультфильма «Шрек-5» — продолжение истории про зеленого огра, его семью и друзей. Что известно о новой части легендарного мультфильма — в материале «Вечерней Москвы».
Инсайдер под ником «MyTimeToShine позже разместил в Сети возможный сюжет предстоящего мультфильма «Шрек-5» — согласно опубликованной информации, герои окажутся в реальном мире.
Американский актер Эдди Мерфи, который озвучивает Осла в серии мультфильмов «Шрек», объявил, что осенью 2025 года должна была начаться работа над отдельным фильмом про его персонажа.