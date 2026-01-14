«Ирония судьбы» стала самым популярным фильмом на старый Новый год

Знаменитая комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" стала самым популярным фильмом на старый Новый год, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования онлайн-кинотеатра "Кион" (входит в холдинг ON Медиа) и компании Brand Analytics.

© Российская Газета

По словам исследователей, кинорепертуар старого Нового года в основном совпадает с кинорепертуаром 31 декабря. Кроме любимой "Иронии судьбы" телезрители интересуются "Чародеями" и "Карнавальной ночью", комедиями "Иван Васильевич меняет профессию" и "Джентльмены удачи". К ним добавляются "Служебный роман", фильм "Девчата" и мультфильм "Зима в Простоквашино".

Одноименная празднику советская комедия "Старый Новый год" отстает от них по уровню массовой популярности.

Анализ мнений пользователей соцсетей, проведенный на основе их сообщений с применением ИИ-системы, показал, что старый Новый год остается культурно значимой датой и ассоциируется с ностальгией, семейными застольями и продолжением новогодних праздников.

Для многих это "второй шанс" собраться с близкими, загадать желание и завершить праздничный период.

Но неофициальный праздник наиболее важен для людей старше 50 лет. Те, кому от 30-50, к этому времени устают от длинных выходных и настроены на работу. Молодые россияне 20-30 лет встречают этот праздник чисто символически, не в формате полноценного торжества.