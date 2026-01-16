Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора»

Кинокомпании The Ink Factory и 127 Wall Productions объявили о завершении съемок китайскоязычной версии шпионского сериала "Ночной администратор", сообщает Deadline.

© Кадр из сериала

Проект, работа над которым велась в Гонконге, Макао и Таиланде, интерпретирует классический роман Джона ле Карре, перенося события в современную Азию. В центре сюжета оказывается Джонатан Чан – ночной администратор роскошного отеля в Бангкоке, который скрывает мрачное прошлое, связанное с гонконгской тюрьмой.

Его жизнь переворачивается, когда сотрудница комиссии по борьбе с коррупцией Анджела Фок приглашает его внедриться в преступную империю оружейного магната Ричарда Квока. Ситуация усложняется, когда Чан начинает испытывать чувства к Джед Чун, близкой подруге Квока.

Кресло режиссера ленты занял Келвин Кин-Лонг Чан, известный по фильму "Самокрутка", а сценарий написали Чун Фэйфан ("Холодная война 1994") и Хэ Лянъюй ("Мужчина и женщина"). В главных ролях снялись Эдди Пэн ("Черный пес"), Шон Лау ("Папа"), Изабелла Леон и Карман Ли.

Выход сериала запланирован на конец 2026 года на китайской стриминговой платформе Youku.

