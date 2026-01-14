Когда стартуют съемки второго сезона сериала «Жаркое соперничество»

На TODAY Show гостем стал звезда спортивного сериала «Жаркое соперничество» Коннор Сторри. Он рассказал о планах на съёмки второго сезона шоу про хоккей. По словам артиста, производство второго сезона может начаться уже летом 2026 года.

© Чемпионат.com

«Жаркое соперничество» представляет собой драму о двух хоккеистах — русском Илье Розанове и канадце Шейне Холландере. Они должны доказать, кто из них более талантливый спортсмен и победить на соревнованиях.

Главные роли в проекте, помимо Сторри, сыграли Хадсон Уильямс («Следопыт»), Франсуа Арно («Без близнеца») и Франко Ло Прести («Риззуто»). Первый сезон «Жаркого соперничества» вышел в 2025 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 9,1 балла из 10.