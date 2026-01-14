Опубликован трейлер третьего сезона «Эйфории»

Компания HBO представила первый трейлер третьего сезона знаменитого сериала «Эйфория». Премьера продолжения шоу состоится 12 апреля.

Проект представляет собой американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры.

События третьего сезона развернутся спустя пять лет после финала второго. Теперь главной героини Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики. Изначально продолжение должно было выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого шоу было на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться на ещё один сезон.