Представлен трейлер четвертого сезона сериала «Линкольн для адвоката»

Компания Netflix представила трейлер четвёртого сезона сериала «Линкольн для адвоката». Продолжение криминального шоу выйдет на стриминговом сервисе уже 5 февраля.

© Кадр из трейлера

Проект выступает экранизацией книжной серии Майкла Коннелли. Сюжет повествует об успешном адвокате из Лос-Анджелеса Микки Холлере. Он перестает заниматься любимой профессией после аварии. В один момент ему приходится вернуться, взявшись за дело об убийстве.

Главные роли сыграли Мануэль Рульфо («Мой ужасный сосед»), Нив Кэмпбелл («Крик») и Беки Ньютон («Август Раш»). Сериал «Линкольн для адвоката» стал не первой экранизацией книг Майкла Коннели. В 2011 году вышел одноимённый фильм с Мэттью Макконахи в главной роли.